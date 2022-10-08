新华社联合国10月6日电 中国常驻联合国副代表戴兵6日表示，非洲大陆自然资源丰富，发展潜力巨大，国际社会要帮助非洲国家政府加强管理自然资源的能力，推动建立更加公平合理的全球资源价值体系。

戴兵在安理会“打击武装团体和恐怖分子通过非法走私自然资源融资”公开辩论会上说，政府施政能力提升，可以有效压缩非法走私资源获利的空间。国际社会应该全力支持非洲国家政府在资源管理中发挥主导作用，帮助冲突国家政府提升产业规划、金融监督、安全执法等方面能力，真正将非洲国家的资源优势转化为发展优势。

戴兵说，要支持非洲国家深化地区合作，共同应对挑战。近年来，武装团体和恐怖组织跨境活动十分频繁。这些问题的解决需要域内国家团结应对，既要加强联合执法、边境管理等方面合作，严厉打击自然资源非法走私，也要发展合法贸易，用好比较优势，打造区域产业链供应链，激发地区发展潜力。国际社会要对相关努力给予大力支持，让自然资源真正成为地区国家发展之福。

戴兵表示，可持续和包容发展是实现长期稳定与持久和平的关键。中方在联大高级别周期间主办“全球发展倡议之友小组”部长级会议，宣布落实2030年可持续发展议程七大行动，根本目的就是要推动各国和区域组织发展战略对接，为维护和平安全创造更多资源手段。中方希望国际社会特别是发达国家兑现承诺，在帮助非洲消除贫困、保障粮食安全、加快基础设施建设、促进教育和就业等方面作出更多努力，提供更多真金白银的发展援助。国际社会要支持非洲国家提升本国自然资源附加值和在全球价值链中的位置。有关国家应解除单边制裁措施，减少对非洲自然资源开发利用和出口创收的负面影响。

戴兵说，中国一贯本着平等互利、合作共赢的原则，支持非洲国家合理开发利用自然资源。中方将继续同国际社会一道，支持非洲国家用好自然资源红利，为维护和平稳定、实现共同发展作出更大贡献。

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