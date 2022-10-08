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澳门八九月空气质量下降

2022年10月08日09:35 | 来源：人民网-港澳频道
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人民网澳门10月7日电 （记者富子梅）记者从澳门特区地球物理暨气象局获悉，澳门2022年8月有3天空气质量不良，9月有17天不良、4天非常不良。较去年同期仅有3天不良，空气质量有所下降，主要污染物为臭氧。

据分析，上述短期的空气质量变化主要受天气条件影响。澳门8月底至9月中旬，接连受到超强台风“轩岚诺”及强台风“梅花”的外围下沉气流相关的广阔晴空区影响，阳光充沛，风力微弱，有利于臭氧的形成及积聚，污染物浓度因而显著上升。

根据监测资料，澳门中长期的空气质量变化与粤港澳大湾区整体的变化趋势一致。近年来，可吸入悬浮粒子（PM10）、微细悬浮粒子（PM2.5）、二氧化氮等主要污染物的年平均浓度均呈现下降趋势，而臭氧则呈现上升趋势，表明粤港澳大湾区内的光化学污染尚待改善。为此，粤港澳三地政府正开展为期三年（2021至2024年）的《大湾区光化学臭氧污染及区域和跨区域传输特征研究》，深入研究大湾区内臭氧前驱物的来源、臭氧的成因，以及区域和跨区域传输的特性。

(责编：刘叶婷、常红)

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