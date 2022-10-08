新华社哈拉雷10月6日电（记者张保平）中国政府援助的津巴布韦哈拉雷国家药品仓库项目6日举行盛大交接仪式，津巴布韦总统姆南加古瓦高度赞扬中国政府为津巴布韦提供国际标准的医疗基础设施。

仪式前，姆南加古瓦在中国驻津巴布韦大使郭少春的陪同下参观了仓库及其配套设施。

姆南加古瓦说，无论是在津巴布韦争取民族独立的斗争中，还是在当下的经济建设中，中国人民始终与津巴布韦人民站在一起。他谨对中国政府和中国人民提供符合国际标准的、“宏伟壮观”的药品仓库表示感谢。

他说，这一设施将显著提高津巴布韦卫生服务系统获取药品和医疗耗材的操作效率，并进一步推动实现全民健康覆盖的进程。

津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加说，这一药品仓库项目将大大提高津巴布韦的药品储存能力和可用性，确保拥有关键药品的缓冲库存。

郭少春说，这座现代化的药品仓库设施齐全，将为津巴布韦的医疗卫生事业，特别是抗击新冠肺炎疫情等突发卫生事件发挥重要作用。

据项目承建方提供的数据，由中国政府援助、安徽省外经建设（集团）有限公司承建的哈拉雷国家药品仓库项目位于哈拉雷中心医院南部，占地约4.3万平方米，总建筑面积约1.37万平方米，将成为津巴布韦最大的药品存储和运输中心。

项目主要包括2个仓库和配套设施。1号仓库满足新冠肺炎疫苗的储存标准，2号仓库为危险品常温仓库。项目于2019年8月动工，2022年4月完工。

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