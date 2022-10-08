10月6日，在黎以边境“蓝线”附近任务雷场，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令拉萨罗（中）与中国扫雷分队扫雷作业手握手。新华社发（李竹林摄）

新华社贝鲁特10月7日电（张哲 李竹林）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令拉萨罗6日访问中国第21批赴黎巴嫩维和部队任务雷场，并赞扬中国扫雷分队为维护南黎地区和平稳定所作贡献。

当地时间6日上午10时，拉萨罗一行乘坐专车来到黎以边境“蓝线”附近任务雷场，听取中国赴黎维和部队基本情况与扫雷工作报告。随后，拉萨罗穿戴防护装具进入雷场，与扫雷官兵交谈并合影留念。

拉萨罗表示，中国扫雷分队是一支高度专业、纪律严明、坚守承诺的队伍，一直以来保持“零事故”“零伤亡”记录，为维护南黎地区和平稳定提供了重要支撑。他说，中国在维护世界和平方面发挥着重要作用，感谢中国对联合国在黎维和事业中作出的贡献。

中国扫雷分队官兵表示，将继续为黎巴嫩扫除雷患、维护当地和平稳定发挥积极作用。

拉萨罗今年2月28日正式接任联黎部队司令，6日的访问是他就任以来首次访问中国维和部队任务雷场。

中国自2006年向黎巴嫩派出维和部队以来，迄今已累计派出维和官兵7000余人次，排除地雷及各类未爆物1.5万余枚，为当地提供医疗援助8.7万余人次，为维护黎南部地区和平稳定作出了重要贡献，赢得国际社会与黎巴嫩方面的充分肯定与广泛赞誉。

(责编：燕勐、贾文婷)