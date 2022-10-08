新华社东京10月7日电 据日本《东京新闻》报近日报道，福岛第一核电站运营方东京电力公司（下称东电公司）近几年接待参观者时，其演示用的放射剂量仪测不出放射性氚且只能对浓度超过一定限度的放射性铯产生反应，以此向参观者夸大宣传经过处理的核污水的安全性。

按照东电公司公布的计划，冷却福岛第一核电站事故反应堆所产生的高浓度核污水在排放入海前至少要经过两次处理，处理后的核污水只含无法去除的发出微弱贝塔射线的氚。

《东京新闻》报道说，核污水所含的放射性铯和氚会分别产生伽马射线、贝塔射线。东电公司的工作人员在接待参观团体时，用只能检测伽马射线的放射剂量仪靠近盛有经过处理的核污水的瓶子，瓶子里盛的水所含氚是排放标准的约15倍，但该仪器没有反应。东电公司从2020年7月起，向约1.5万名参观者进行了上述演示。

报道援引京都大学复合原子能科学研究所原研究员今中哲二的话说，氚的能量非常弱，即使用贝塔射线测量仪靠近它，除非氚浓度较高，否则这种测量仪也不会有反应。

不仅如此，据东京大学研究生院环境分析化学助教小豆川胜见解释，东电的演示在科学上完全没有意义。只有当1升水里含有几千贝克勒尔（放射性活度单位）的放射性铯时，其发出的伽马射线才能使东电所用的仪器产生反应。而铯的排放标准是每升水不超过90贝克勒尔。也就是说，即使水中的铯超标十几倍，东电所用的上述测量仪也不会有反应，给人的印象是“不含铯”。

为验证专家的这些说法，《东京新闻》记者准备了含放射性铯的水，其放射性活度是排放标准的19倍，再用东电公司演示所用相同型号的放射剂量仪靠近盛水的容器，该仪器没有反应。据报道，核污水中的放射性铯所产生的伽马射线，会通过体外照射对人产生一系列负面影响。

东电公司相关人员在接受《东京新闻》采访时说，其演示的目的是说明经过处理的核污水发出的伽马射线已切实降低，他们在演示时也说明了发出贝塔射线的氚依然超标这一事实。

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