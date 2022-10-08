第九届郑律成童谣节大赛现场。光州MBC电视台供图

人民网首尔10月7日电 （记者张悦）第九届郑律成童谣节大赛5日在韩国光州举行。本次大赛由光州文化放送电视台（MBC）举办，来自韩国全国4所小学合唱团的百余名师生参加了当天活动。中国驻光州总领事张承刚、光州市副市长金光珍、光州文化放送社长金乐坤出席，正在韩国访问的中国全国政协外事委员会副主任韩方明也参加了活动。

郑律成1914年出生于韩国全罗南道光州市，曾就读于当地小学，在念完中学后就前往中国。1939年，郑律成加入中国共产党，后来还加入中国国籍。他创作了《延安颂》《延水谣》《中国人民解放军军歌》等300余首歌曲，被誉为“军歌之父”。

在当天的比赛中，参赛小选手们用嘹亮歌声再现郑律成《我们多么幸福》《黄莺》《鸬鹚》等经典曲目，动情表演和美妙舞蹈感染了现场观众，比赛充满了热烈欢乐的气氛。

中国驻光州总领事张承刚为获奖队伍颁奖。光州MBC电视台供图

张承刚赛后为获奖团队颁发“中国驻光州总领事奖”。张承刚向记者表示，郑律成是享誉中韩的音乐家，也是《中国人民解放军军歌》的作曲家。光州文化放送电视台连续九届举办郑律成童谣节大赛具有重要意义。希望大赛可以传承中韩友谊，成为中韩两国青少年友好交流的纽带。

金乐坤表示，从2014年起，郑律成童谣节大赛每年举办一届，至今已举办九届。在比赛中，韩中两国小朋友通过演唱童谣的形式促进相互理解、增进中韩友谊。希望参加比赛的小朋友能够继承郑律成先生的梦想，将来成为中韩两国友好的使者。

嘉宾与获奖队伍合影。光州MBC电视台供图

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