本报记者 赵益普

周末，尼泊尔首都加德满都杜巴广场，一所小学的学生正在九层神庙建筑群参观。一楼展厅里，五年级学生萨罗斯在地震后的九层神庙照片前驻足。“地震发生时我还很小。今天看到九层神庙几乎复原，我和同学们都很开心。”

今年7月，经过中国文化遗产研究院援助尼泊尔工作队近5年的整修和复原，九层神庙建筑群文物本体维修工作圆满完成，外观恢复了原有历史风貌。萨罗斯在参观时，偶遇了在现场的中国文物修复专家团队，他和同学们争先恐后地用刚学会的中文向专家们道谢。

九层神庙建筑群是加德满都老皇宫哈努曼多卡宫的重要组成部分，对尼泊尔具有重要意义。2015年4月至5月，尼泊尔发生多次强震，受灾严重，九层神庙建筑群严重损坏：包括九层塔和东北角塔在内大约550平方米的局部建筑完全倒塌，约80%的墙体变形、开裂，大量木构件散落损毁。

尼泊尔大地震后，经中尼双方政府协商，确定开展九层神庙修复工作。2017年8月，修复项目正式开工，这是中国在尼泊尔开展的首个大规模文物援外项目。

为最大限度保留九层神庙的历史细节，确保修复工艺的原汁原味，修复工作队走访老工匠、收集老照片，大量起用尼泊尔本地建筑师，木工普拉萨德便是其中之一。“九层塔的金顶就是在我手里安装完成的。”参与修复项目让普拉萨德十分自豪，“中国专家说，修复文物要坚持‘最小干预，修旧如旧’原则。跟着中国专家，我见识到很多先进技术和理念，包括运用数字化技术记录神庙的现状和文物历史信息。希望未来能把这些都应用到尼泊尔其他文物的修复工作中。”

看到修复后的九层神庙建筑群，在杜巴广场售票处工作了19年的拉克苏茵十分感慨。“过去几年，由于九层神庙损坏严重，一年一度的传统节日洒红节庆祝活动无法正常进行。今年九层神庙和杜巴广场重新举行庆祝活动，热闹极了！”

“神庙的外观虽然修复了，但是内部也得在不伤及文物本体的前提下做进一步的功能恢复。”中国文化遗产研究院副院长许言介绍，项目组下一步的目标是使九层神庙恢复原有的历史博物馆功能，为此还需在建筑内部完成避雷、安防、消防、展示布设等工作。

尼泊尔考古局局长达莫达尔·高塔姆称赞修复项目保护了建筑群“原本的真实性、完整性和突出普遍价值”。他说，中国专家经常与尼方就如何维持建筑群自身传统价值、设计和原真性进行磋商。他向参与修复工程的中国专家表示感谢。

尼泊尔总统班达里表示，九层神庙是加德满都谷地世界文化遗产重要组成部分，也是尼泊尔辉煌灿烂历史的见证。九层神庙修复项目由尼中专家合作完成，将尼泊尔古老艺术与中国现代修复技术相结合，对文物采取保护性修缮，让九层神庙重获新生。

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