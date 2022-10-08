人民网安卡拉10月6日电 （记者沈钧）10月6日，应土耳其共和国总统府副总统办公室的邀请，中东技术大学孔子学院赴总统府进行第一次中文教学，并举办了开班仪式。

在开班仪式上，副总统外交事务首席顾问哈里先生对孔子学院师生们的到来表示热烈欢迎，对中国驻土耳其大使馆公参李勤为本次课程提供的支持表示感谢，并表示中文课程走进总统府将会加深两国语言文化交流，未来对两国经贸领域合作起到促进作用。

中国驻土耳其大使馆公参李勤表示中文课程走进总统府意义重大，将进一步促进两国人民在历史文化和语言领域的交流，加深彼此了解，拉进彼此距离。

孔子学院中方院长吴天喜代表孔子学院进行发言，对于中东技术大学孔子学院能够应邀开设中文课程表示非常荣幸，将在未来创新教学模式，结合两国文化组织实践互动活动，将中国文化生动地展现给学员，加深彼此对各自悠久历史文化的学习了解。

在开班仪式上，中东技术大学孔子学院的土耳其本科生素徳（Sude）和中国留学生谢婉晴分别表演了茶艺和中国功夫南拳，精彩的表演赢得了全场喝彩。本次中文课程由孔子学院中文教师余雯授课，教学对象主要是副总统办公室各个部门的工作人员，包括文化、经济、外事外交等部门，他们都对中国语言和文化感兴趣，希望通过中文兴趣班的学习加强对中国历史文化的了解。

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