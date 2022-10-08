新华社日内瓦10月7日电 题：美国等国“以疆制华”图谋是对新疆各族人民人权的最大侵犯——记中国在联合国人权理事会挫败涉疆决定草案

新华社记者聂晓阳 李骥志

当地时间6日下午2时42分，联合国日内瓦办事处所在地万国宫的二十号会议大厅座无虚席，出席会议的各国外交官和媒体记者都在等待一项表决结果。

当最后的投票结果出现在大屏幕上时，会场上响起了热烈的掌声，一些国家的使节纷纷向中国代表表示祝贺。

当天，联合国人权理事会第51届会议对美国牵头提交的一项涉疆问题决定草案进行表决。尽管美国对这份草案进行了精心包装，并伙同一些西方国家竭力向其他成员国施压，但草案仍遭到人权理事会多数成员国特别是广大发展中成员国的强烈反对，美国等西方国家图谋以失败告终。

记者在现场看到，为了能吸引更多国家投票支持草案，美国及部分西方国家代表试图将草案包装成一个中立的、没有任何政治目的的程序问题，但这一谎言很快就被其他国家常驻联合国日内瓦办事处的代表戳穿。

古巴代表胡安·罗曼指出，这一草案选择性地把中国作为目标，其实质是西方大国把人权作为工具来实现其政治目的。他在发言中语气凝重地质问：这些提案国口口声声说关心新疆问题，中国过去在人权理事会会议期间组织过多次边会介绍新疆情况，中国还多次邀请各国外交官访问新疆，甚至在新冠疫情期间也克服困难组织类似活动，这些提案国的代表为什么从来都不参加这些活动？

委内瑞拉代表康斯坦特·罗萨莱斯在发言中表示，这一草案是美国及其西方盟国针对中国的图谋，“这是霸权国家以人权为工具故意采取的一种危险做法，我们谴责这种针对中国的敌对作法，我们不能做帮凶”。

巴基斯坦代表哈利勒·哈什米在发言中说，某些国家“以点菜单的方式将自己的政治意图强加给人权理事会，这会破坏这一重要人权机构的信誉”。

玻利维亚代表玛丽亚·阿尔瓦雷斯指出，这一草案的实质是试图把中国纳入重点关注对象，以便以人权为幌子在未来的会议上一遍遍攻击中国，这是“利用所谓程序问题实现自己的地缘政治目的”。

厄立特里亚代表阿德姆·伊德里斯在发言中表示，仅仅从草案标题就能看出提案国掩藏不住的政治意图。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭当天在反对上述草案的发言中表示，美国等国提出这个草案并把它包装成“程序性问题”，就是要将根本不存在的所谓涉疆人权问题纳入人权理事会议程，“实质就是利用联合国人权机构干涉中国内政，推进其‘以疆制华’的政治图谋”。

陈旭说，涉疆问题根本不是什么人权问题，而是反暴恐、去极端化和反分裂问题。经过艰苦努力，新疆已经连续5年多未发生暴恐事件，新疆各族人民的人权得到最大限度的保护。美国等国无视事实真相的做法是典型的政治操弄，也是对新疆各族人民人权的最大侵犯。

陈旭特别指出，到目前为止，人权理事会所有国别决议都是针对发展中国家。美国等国对自身侵犯人权的劣迹视而不见，却热衷于对别国指手画脚。

本次的投票结果充分说明：公道自在人心。美国等一些国家将人权问题政治化、工具化的做法注定失败。

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