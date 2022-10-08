本报记者 李嘉宝

9月26日，纽约的联合国总部，第77届联大主席克勒希发表一般性辩论闭幕讲话。

新华社记者 王 迎摄

第77届联合国大会9月13日在纽约开幕后，受到国际社会高度关注。这是自新冠肺炎疫情暴发以来，联大首次举行全面回归线下的会议。按照惯例，大会于每年9月至12月举行常会，通常分为一般性辩论阶段、大会审议列入议程的各项议题阶段。

在日前结束的联大一般性辩论中，联合国秘书长古特雷斯呼吁，国际社会需要形成“世界联盟”，必须紧急克服分歧，并在保持和平、应对气候危机以及促进可持续发展方面共同行动。

“世界处于多重挑战下的危险境地”

一年一度的联合国大会，一向被视为国际局势的风向标。本届联大开幕之际，世界正面临一系列重大挑战。新冠肺炎疫情延宕反复，地缘政治冲突仍在发酵，全球经济复苏脆弱曲折，各种风险危机层出不穷。

古特雷斯在演讲中发出警告称，世界正处于多重挑战下的危险境地，国际合作遭到破坏，地缘政治分歧不断加深，不平等现象正在加剧，气候危机继续恶化，生物多样性丧失严重，可持续发展目标“正在发出求救信号”。

华中科技大学国家治理研究院特聘研究员王鹏在接受本报记者采访时指出，本届联大召开的国际背景可从三方面分析：长期来看，百年未有之大变局加速演变，西方发达国家主导的国际秩序暴露多重问题，发展中国家和新兴市场经济体群体性崛起，国际秩序处于新旧交接的动荡变革期。中期来看，疫情持续到第三年，世界经济正缓慢复苏，但各国防疫措施和效果并不同步，病毒传播和疫情反弹风险仍存。短期来看，在欧洲，美西方持续“拱火”俄乌冲突，对俄罗斯进行极限制裁施压，将世界推向“新冷战”边缘；在亚太，美国加紧在政治、经济和安全等层面推进“印太战略”，对地区和平发展构成新的威胁。“本届联大能否对上述三方面问题作出回应，并提出行之有效的解决方案，将成为检验人类社会能否求同存异、共克时艰的试金石。”

第77届联合国大会主席克勒希·乔鲍在接受媒体采访时表示，世界正在应对由于各种原因造成的不断扩大的地缘政治分歧和持久的不确定性，联合国会员国正在与信任下降和分裂作斗争。他誓言将把“通过团结、可持续理念和科学带来解决方案”作为第77届联大会议的主题。

复旦大学联合国与国际组织研究中心主任张贵洪向本报记者指出，当前国际形势严峻复杂、危机叠加。疫情使全球贸易及人文交流受挫，联合国推动可持续发展、气候变化等议程受到冲击，经济衰退和发展不平衡现象进一步加剧。俄乌冲突持续半年，尚无结束迹象，联合国作为全球团结的象征，如何避免冲突升级和国际社会走向分裂，是其面临的重要课题。气候变化问题依然严峻，在能源、粮食等多重危机交织下，巴黎协定全面有效落实面临考验。

“团结一致培育出‘希望的萌芽’”

作为联大会议的重头戏，今年一般性辩论主题为“分水岭时刻：以变革方案应对相互交织的挑战”。与会的多国元首、政府首脑及高级代表，就乌克兰局势、气候变化、疫情及诸多因素引发的多重危机、全球发展和联合国改革等重大问题探讨应对之策。此外，“聚焦可持续发展目标”活动、教育变革峰会、《少数群体权利宣言》三十周年纪念会议、气候行动领导人圆桌会议等一系列高级别会议以及彻底消除核武器国际日纪念活动也密集举行。国际各方又一次汇聚在联合国舞台上，直面“世界怎么了、人类怎么办”的时代之问、世纪之问，为世界局势把脉问诊。

克勒希在讲话中呼吁各国拥抱“团结精神、可持续理念以及科学方法”，以应对当前世界面临的气候变化等一系列难题。他表示，挑战是巨大并相互关联的，但并非“不可逾越”。他强调，要努力振兴联合国，推动安理会改革谈判，因为这“关系到联合国以及多边秩序的信誉”。古特雷斯则敦促各国大力发展可再生能源，并帮助相关国家适应日益恶化的气候冲击。对于严重受阻的发展问题，他呼吁启动一项由20国集团牵头的可持续发展目标刺激计划，以帮助促进发展中国家的可持续发展。他强调，只要团结一致，国际社会就能够培育出“希望的萌芽”。

不少国家的代表在发言中都谈到了“团结”“和平”“发展”。广大发展中国家领导人和高级代表充分表达对发展问题的高度重视，支持中方提出的全球发展倡议，陈述在发展道路上面临的困难与挑战，呼吁国际社会对发展中国家施以援手，共渡发展难关，实现共同发展。

王鹏指出，当前，全球和平与发展面临严峻形势，联合国权威及效能也遭遇重大挫折。联合国在应对全球性危机中扮演着召集、协调、执行等重要角色，其作用不可替代。国际社会应加强团结，携手应对全球性挑战，尤其是主要大国应摒弃战略自私，坚定维护多边主义。

张贵洪表示，这是疫情发生后联大首次举行线下会议，多国领导人亲临联合国总部发言，释放出一些积极信号。但与此同时，各方在一些重大问题上侧重点不同、看法也存在一定分歧，这是不争的事实。通过对话沟通弥合分歧、避免冲突，才是多边主义精神的应有之义。联合国是最大的多边机构、重要的国际合作机制和全球治理的关键力量，是国际社会团结的象征，为各方加强对话合作提供了平台。多重危机之下，联合国作为一个政府间国际组织，离不开各成员国尤其是大国的支持。各方应加强团结、协调立场，共同推动联合国在应对全球性危机、维护人类共同价值和国际秩序方面做出更大贡献。

“中国倡议提供了愿景和解决方案”

这段时间，在纽约联合国总部，中国代表团在本届联大的双边、多边场合广交朋友、增信释疑，阐述中国主张、呼吁加强团结，展现出中国对联合国及其代表的多边主义的坚定支持。中国国务委员兼外长王毅在本次联大一般性辩论上发表演讲，再次向世界阐述了习近平主席提出的全球安全倡议和全球发展倡议，提出“要和平，不要战乱”“要发展，不要贫困”“要开放，不要封闭”“要合作，不要对抗”“要团结，不要分裂”“要公平，不要霸凌”6点主张。

王鹏指出，王毅在联合国舞台阐释中国扮演的五大角色——世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者、热点问题的斡旋者。这与中国坚持的和平、发展、合作、共赢理念一脉相承。具体来看，中国主张和平是各国共同安全的基础，并以自身的和平发展为世界提供更多发展机遇。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。面对疫情，中国践行将疫苗作为全球公共产品的郑重承诺，已向世界提供超过12.5亿剂疫苗；共建“一带一路”彰显韧性，为全球经济复苏注入活力。针对国际及地区热点问题，中国坚持劝和促谈、公平务实、标本兼治，展现负责任大国的担当。

在中方主持下，“全球发展倡议之友小组”部长级会议顺利召开，成为今年联大会议的一大亮点。近10个国际组织负责人和60个国家的高级别代表参会。中方宣布，将为落实联合国2030年议程再次采取七大行动，涉及减贫、粮食安全、工业化、清洁能源、数字教育等领域，赢得各方高度评价。古特雷斯在会议视频致辞中说，全球发展倡议是对应对共同挑战和加速向更可持续和更包容的未来过渡的宝贵贡献。

克勒希表示，中国是多边主义的倡导者和联合国重要合作伙伴，在联大事务中发挥关键作用。习近平主席提出的这些重要倡议为形成更多共识、有效应对当前挑战提供了愿景和解决方案。期待就应对气变、水资源保护等同中方加强协调，落实好可持续发展议程。

在张贵洪看来，中国在本届联大会议上的表现有以下几个亮点。其一，俄乌冲突背景下，中国强调“热点问题斡旋者”这一角色，总结了中国在处理国际热点问题的经验、方式、态度和思路，强调不干涉内政、尊重当事国意愿和需要、公平务实等原则，与某些国家一味“拱火”扩大冲突、谋取自身私利的做法形成鲜明对比。其二，作为发展中国家的一员，中国重申对发展中国家的支持，表示将和发展中国家更紧密地团结起来。在个别国家炒作所谓“大国竞争”的背景下，中国加强与发展中国家的关系，有利于稳固外交基本盘，也有利于推进国际发展合作、维护公平正义。其三，“全球发展倡议”提出一周年之际，中国在联大舞台再次重申该倡议，并介绍相关成果，有利于争取各方的支持和认可，将中国倡议转化为国际社会的共同行动。其四，中国代表团在联大期间积极参与双多边外交活动，努力寻求更多共识，在周边外交、大国外交、发展中国家外交、多边外交等领域都取得积极进展。

(责编：袁勃、胡永秋)