本报记者 曲 颂

“中国已经成为汉高最重要的市场之一，在我们的全球业务中发挥着重要作用。”德国汉高集团副总裁荣杰日前对本报记者表示，中国市场的开放性和巨大潜力为汉高带来了诸多发展机遇，公司在中国持续投资数十年，实现了与中国市场共同发展。

汉高是德国化工和消费品制造商，成立于1876年。“今年是德中建交50周年。对于汉高而言，我们很高兴在50多年前就进入了中国市场。”荣杰介绍，2021年，汉高宣布将其位于上海张江的办公园区扩建打造成全新的创新中心，这体现了汉高致力于通过本土创新服务中国及全球市场的目标。

荣杰认为，中国经济韧性强、潜力足和长期向好的基本面不会改变。“汉高的投资决策不仅基于其在中国的业务发展空间，还因为这里汇聚创新、技术和人才。”2021年，汉高在中国投资了以材料科学为重点的基金，扩大与中国快速增长的初创企业的合作。

荣杰表示，可持续发展是汉高的核心企业价值观之一，契合中国制定的“双碳”目标。汉高今年发布了全新的“2030+可持续发展目标框架”，包括多个新提出的长期发展目标。通过在工厂安装太阳能板，采购绿色电力等措施，汉高在中国积极实施绿色能源转换。迄今为止，汉高在中国有1/3的生产基地已全部使用绿色电力生产运营。

“汉高对可持续发展的承诺还与中国广泛的社会生活变革保持同频。”荣杰说，中国消费者越来越倾向于选择使用有助于减少碳足迹、保持自然生态的绿色可持续产品。在这一背景下，汉高创新研发了对环境影响更低的生物基黏合剂，可广泛应用于消费电子、包装和运动服装等行业。

荣杰强调，中国市场是全球最具活力的市场之一，也是汉高的第三大市场。稳定的国内生产、巨大的消费需求与强劲的外贸活动相互促进，成为中国经济发展的关键驱动力，增强了中国市场对跨国公司的吸引力。中国在经济开放、市场准入和营商环境方面采取的措施为像汉高这样的企业带来了新机遇。“我们将持续在中国投资，加速推进本土创新。”

“我们相信中国将继续扩大高水平开放，也相信中国将继续促进高质量发展，坚持创新驱动发展，致力于实现共同富裕。”荣杰认为，中国正在培育新能源汽车、新材料、消费电子、电信、新基建和3D打印等新兴产业，汉高创新研发的新一代产品和解决方案将进一步助力这些新兴产业发展。

《 人民日报 》（ 2022年10月08日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)