本报记者 程是颉

“中国基于全球经济发展规律，结合自身发展经验，提出共建‘一带一路’倡议，为各国尤其是发展中国家带来了新的机遇。共建‘一带一路’是一项必将载入史册的伟大倡议。”巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因日前在接受本报记者专访时表示，在历史的关键时刻，中国坚定地站在和平发展的立场上开展大国外交，坚持对外开放，推动完善全球治理，成为促进世界重回发展繁荣轨道的重要力量。

穆沙希德表示，当前全球发展面临诸多挑战，新冠肺炎疫情仍未消退，全球经济发展动力不足，和平赤字、发展赤字等亟待破解。一些西方国家不顾国际规则约束，选择以邻为壑，建立保护主义壁垒，对各国实现开放繁荣的发展制造了阻力，给发展中国家经济发展和民生改善带来挑战。“中国积极推动高质量共建‘一带一路’，举办中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会等大型国际经贸盛会，展现出开放和自信，为世界经济疫后复苏注入发展动力，为各国尤其是广大发展中国家继续参与经济全球化提供了强有力的信心。”

作为共建“一带一路”重要先行先试项目，中巴经济走廊成为新时代中巴合作的标志性工程。穆沙希德表示，水利设施落后、电力基础设施匮乏是巴基斯坦经济发展的一大绊脚石。通过中巴经济走廊合作框架，中巴双方第一阶段在风电、光电、核电等领域开展合作，还建设了贯通巴基斯坦南北的长距离直流输电线路等电力基础设施，解决了巴电力供应难题。近一段时间，双方合作建设的多个水电项目正陆续落成。“这不仅进一步改善了巴电力结构，推进能源可持续发展，还将大大改善主要河流水利设施条件，更有效地应对全球气候变化带来的极端天气挑战等。”

穆沙希德高度关注中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议等，并推动巴基斯坦智库学者开展系统性研究。他表示，随着国际形势不断变化，国际政治体系正在发生持续而深刻的改变。中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，中国坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，倡导践行真正的多边主义，以公平正义为理念引领全球治理体系变革。“如同一艘行稳致远的大船，中国是推动全球发展的探索者和引领者。”

穆沙希德表示，中国始终坚持国际道义，站在历史正确的一边，得到越来越多国家的支持和信赖。中国正充满信心地面向未来，世界期待中国继续发挥更大作用，为推动实现全球和平发展、共赢共享贡献更大力量。

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2022年10月08日 03 版）

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