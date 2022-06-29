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中国驻南非大使在当地主流媒体发表署名文章《解时代之题，聚前行伟力》

2022年06月29日09:34  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡6月28日电 （刘畅）据中国驻南非大使馆消息，6月28日，南非主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站刊登驻南非大使陈晓东题为《解时代之题，聚前行伟力》的署名文章，全文如下：

6月22-24日，金砖合作再次迎来“高光时刻”。金砖国家工商论坛、金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会分别举行，习近平主席、拉马福萨总统等领导人共同出席，并发表重要讲话。习近平主席有关讲话站在全人类福祉的高度，聚焦金砖、超越金砖，回答了世界向何处去的历史之问、时代之题，再次为金砖合作开启新征程，为人类发展进步注入新力量。

一是捍卫公平正义，凝聚和平勠力。和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。当前，冷战思维和强权政治阴霾不散，传统和非传统安全威胁相互交织，一些国家力图扩大军事同盟谋求绝对安全，胁迫别国选边站队制造阵营对抗，漠视别国权益大搞唯我独尊。国际局势中不稳定、不确定、不安全因素上升，世界面临分裂对抗的现实风险。习近平主席在今年博鳌亚洲论坛年会首次提出全球安全倡议，获得国际社会广泛赞誉。

本次金砖国家领导人会晤期间，习近平主席进一步阐释了倡议的内涵和现实意义，倡导坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，立足人类是不可分割的安全共同体，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。强调金砖国家作为重要新兴市场国家和发展中大国，要勇于担当、勇于作为，为世界注入积极、稳定、建设性力量。全球安全倡议既是对世界和平事业的坚定支持，也为有效应对当前乱局变局指明了方向。

二是聚焦合作共赢，增强发展动力。发展是人类社会的永恒主题，也是破解各种难题、实现人民幸福的关键。近年全球经济复苏艰难，国际发展合作动能不足，发展问题在国际议程中日益边缘化，落实联合国2030年可持续发展议程步履维艰。习近平主席在联合国大会提出全球发展倡议，为破解发展难题贡献了中国方案和中国智慧，提供了重要公共产品。倡议迄已得到100多个国家和国际组织的响应，50多国加入“全球发展倡议之友小组”。

本次全球发展高层对话会上，习近平主席进一步提出共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，提出共同凝聚促进发展的国际共识、营造有利于发展的国际环境、培育全球发展新动能、构建全球发展伙伴关系等四点主张，宣布了包括创设“全球发展和南南合作基金”、加大对中国—联合国和平与发展基金投入、成立全球发展促进中心等重要举措，发布了包含32项举措的成果清单。全球发展高层对话会具有广泛代表性和国际影响力，标志着全球发展倡议开始落地生根，奏响了实现共同发展繁荣的时代强音。

三是倡导开拓进取，深挖创新潜力。科技创新是国家强盛之基，民族进步之魂，社会发展之本。习近平主席指出，谁能把握大数据、人工智能等新经济发展机遇，谁就把准了时代脉搏。企图通过搞科技垄断、封锁、壁垒，干扰别国创新发展，维护自身霸权地位，注定行不通。我们要推动完善全球科技治理，让科技成果为更多人所及所享。

本次全球发展高层对话会上，习近平主席倡导推进科技和制度创新，加快技术转移和知识分享，推动现代产业发展，弥合数字鸿沟，加快低碳转型，为实现更加强劲、绿色、健康的全球发展绘制新蓝图。金砖国家积极开拓创新，通过建立“金砖国家技术转移中心网络”、“金砖国家航天合作机制”，举办“可持续发展大数据论坛”，达成“金砖国家数字经济伙伴关系框架”，发出“金砖制造业数字化转型合作倡议”等，拓展五国前沿科技合作新疆域，把握数字经济发展的时代机遇，助力五国经济转型升级和高质量发展。

四是秉持开放包容，激发合作活力。开放包容还是封闭排他，融合发展还是阵营对抗，关乎全人类的前途命运。“小圈子”解决不了全球面临的“大挑战”，“小集团”适应不了当今世界的“大变局”。在2017年厦门会晤上，习近平主席提出了“金砖+”合作理念。5年来，“金砖+”模式不断深化拓展，成为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。

习近平主席指出，金砖不是封闭俱乐部，也不是排外“小圈子”，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙。今年中国首次邀请嘉宾国出席金砖国家外长会晤，50多个非金砖国家参与各场“金砖+”活动，金砖影响力不断扩大，不少国家提出希望加入金砖合作机制。新形势下，中国将继续提高对外开放水平，推进高质量发展，欢迎各国搭乘中国发展快车。金砖也应推进扩员进程，让志同道合的伙伴们早日加入金砖大家庭。

我们高兴地看到，拉马福萨总统亲自出席了22日至24日期间的三场重要活动并发表重要讲话。拉马福萨总统表示，南非从金砖国家合作机制及与其他成员国关系中获益良多，赞赏本次金砖领导人会晤开启了更加包容、可持续和公平的全球发展新时代，强调金砖国家将推动国际社会重新聚焦可持续发展议程，支持多边主义和全球复苏，携手建设更美好世界。拉马福萨总统有关讲话与习近平主席讲话相互呼应，对上述会议的成功举行产生了重要引领作用。

明年，南非将接棒金砖主席国，中南也将迎来建交25周年。相信中南将密切配合、有力对接，助力金砖合作取得更多更大成果，为推动构建人类命运共同体、共创人类美好未来作出更大贡献。

(责编：艾雯、常红)
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