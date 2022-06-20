凝聚留学人员磅礴力量奋进新征程

5月18日，习近平总书记给南京大学的留学归国青年学者回信，对他们寄予殷切期望，在社会各界引发热烈反响，在海内外广大留学人员中引起强烈共鸣，为广大留学人员投身报国事业坚定了信心和决心，注入了强大动力，为留学人员工作和欧美同学会事业发展指明了方向、提供了遵循。我们要深刻领会和把握习近平总书记重要回信精神的重大意义、丰富内涵、实践要求，紧密联系实际，用心思考体悟，坚决贯彻落实。

一、深刻领会习近平总书记重要回信的重大意义

习近平总书记重要回信站在中华民族伟大复兴战略全局高度，着眼为伟大事业汇聚智慧和力量，对广大留学人员提出新期望、新要求，情真意切、催人奋进、意义重大。

回信再次体现了党中央对留学人员的高度重视。党中央历来高度重视留学人员，党的十八大以来，习近平总书记以宏阔的人才视野和恢宏的战略气度，就留学人员工作发表一系列重要讲话、作出一系列重要指示，出席中央统战工作会议、中央人才工作会议、欧美同学会成立100周年庆祝大会，对全国留学工作会议作出重要指示，分别给全体在德留学人员和莫斯科大学中国留学生回信，对“时代楷模”黄大年同志先进事迹作出重要指示，疫情防控期间与其他国家领导人通电话时强调要保护我国留学人员健康安全等，充分体现出习近平总书记对留学人员这一宝贵人才群体的高度重视。在百年变局和世纪疫情的叠加影响下，在中国共产主义青年团建团100周年的重要时间节点，在喜迎党的二十大胜利召开之际，习近平总书记给南京大学留学归国青年学者回信，是首次专门向归国留学人员回信，是党中央坚持“聚天下英才而用之”、坚持“营造识才爱才敬才用才的环境”的又一具体体现，是新时代人才强国战略、科技强国战略下，党和政府对归国留学人员高度重视、十分珍视的又一具体体现，意义非同寻常。

回信再次体现了党中央对留学人员价值作用的高度肯定。习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上用四个“历史不会忘记”，充分肯定广大留学人员在中国革命、建设和改革开放事业中作出的突出贡献，深刻指出“广大留学人员不愧为党和人民的宝贵财富，不愧为实现中华民族伟大复兴的有生力量”，要求“各级党委和政府要认真贯彻党和国家关于留学人员工作的方针政策，更大规模、更有成效地培养我国改革开放和社会主义现代化建设急需的各级各类人才。”从历史和现实相结合的角度充分阐明了留学人员和留学人员工作对于党和国家事业的重要意义。在回信中，习近平总书记对南京大学归国青年学者以李四光、程开甲等老一辈科学家为榜样，在海外学成后回国投身科教事业，在各自岗位上努力报效祖国、服务人民，取得丰硕成果表示赞许，对南京大学归国青年学者“生逢伟大时代是人生之幸”“要心系‘国家事’、肩扛‘国家责’”的表态给予充分肯定，再次体现了以习近平同志为核心的党中央对新时代广大留学人员立足岗位积极作为的高度肯定。

回信再次体现了党中央对留学人员的殷切期望。一直以来，党中央都对留学人员寄予厚望，在欧美同学会成立100周年庆祝大会的重要讲话中，习近平总书记进一步丰富和发展了留学人员工作方针，明确在“支持留学、鼓励回国、来去自由”12字方针基础上，增加了“发挥作用”的新内容。习近平总书记给留学人员的历次回信和关于留学人员工作的重要指示批示中，都对留学人员发挥作用寄予殷切期望，并且针对不同的留学人员群体，所提的要求也有所不同，非常明确具体，概括起来就是希望广大留学人员能够堪当时代大任。习近平总书记在回信中寄语，希望归国青年学者在坚持立德树人、推动科技自立自强上再创佳绩，在坚定文化自信、讲好中国故事上争做表率。殷殷期盼，言谆意重。再次体现出在实现中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的时代背景下，党和国家对有关领域急需广大留学人员发挥作用的新期望、新要求。

二、准确把握习近平总书记重要回信的丰富内涵

习近平总书记对广大留学人员的要求是一以贯之的，既深刻洞悉留学人员群体特点，又深刻把握时代脉搏，为广大留学人员指明了人生航向，具有强大心灵感染力、理论说服力、实践穿透力。

必须坚定留学报国崇高理想。习近平总书记在对留学人员提要求时，反复强调要弘扬留学报国传统，而且都是第一位的要求。习近平总书记强调，“不论留学人员身在何处，都要始终把祖国和人民放在心里”，要求广大留学人员继承和发扬留学报国的光荣传统，做爱国主义的坚守者和传播者，把学到的本领奉献给祖国和人民。在回信中，习近平总书记再次要求，要大力弘扬留学报国的光荣传统，以报效国家、服务人民为自觉追求。广大留学人员要深刻领会习近平总书记关于留学报国的重要论述，继承钱学森、邓稼先、李四光、程开甲等老一辈留学人员的光荣传统，牢固树立留学报国的人生理想，始终把国家富强、民族振兴、人民幸福作为努力志向，自觉使个人成功的果实结在爱国主义这棵常青树上。爱国与拥护党的领导是高度一致的，在这方面，广大留学人员头脑要特别清楚，眼睛要特别明亮，要旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，坚定不移听党话、跟党走。

必须担当民族复兴时代重任。习近平总书记鲜明要求，广大留学人员要把爱国之情、强国之志、报国之行统一起来，把自己的梦想融入人民实现中国梦的壮阔奋斗之中，把自己的名字写在中华民族伟大复兴的光辉史册之上；要在中国人民实现中国梦的伟大奋斗中实现自身价值，努力书写无愧于时代的华彩篇章。在回信中，习近平总书记再次强调，“为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦积极贡献智慧和力量”。习近平总书记的这些重要论述，阐明新时代留学人员的历史责任和时代使命，为当代留学人员指明了人生追求和奋斗的总目标。一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。当前，我们正处在实现中华民族伟大复兴的关键时期，一些西方国家为了迟滞甚至阻断这一进程，利用各种手段、通过各种方式向我们发难。形势越是复杂，越需要我们坚定信心、团结一致、凝聚力量。广大留学人员要以中华民族伟大复兴为己任，笃定“国之所需，吾之所向”的信念，始终与党和国家同心同向、同频共振，与人民同呼吸、共命运，把留学梦、人生梦与中国梦结合起来，把拥抱“中国机遇”、投身“中国梦”作为人生选择，争当中华民族伟大复兴事业的见证者、参与者和贡献者。

必须矢志争当时代先锋表率。“敢为人先”是习近平总书记对广大留学人员这一群体气质的精辟概括，“先锋表率” 是习近平总书记对广大留学人员这一群体的独特要求。习近平总书记强调，广大留学人员要“有敢为人先的锐气，有上下求索的执著，得风气之先、开风气之先，力争有所突破、有所发展、有所建树”。习近平总书记在回信中再次勉励归国青年学者要 “再创佳绩”“争做表率”。不管处于哪个领域、哪个行业，广大留学人员都要以总书记的期许为追求，勇做锐意创新的模范，立足岗位、发挥优势、追求卓越，在服务党和国家中心大局中奋勇争先，争当新时代的弄潮儿。特别是要在习近平总书记反复强调的创新创造、讲好中国故事等方面担当作为，走在前列。要积极发挥在突破关键技术、发展高新产业、带动高新学科等方面的比较优势，努力成为行业骨干、青年先锋，着力在科技自立自强上创佳绩，尤其是在攻克“卡脖子”关键技术方面展现出新作为，敢于提出新理论、开辟新领域、探索新路径。要积极发挥融通中外、联系广泛的优势，积极传播中华优秀传统文化，促进中外文明交流互鉴，讲好中国故事，传播好中国声音，当好行走的“中国名片”，促进中外文化融通、人心相通，助力构建人类命运共同体。

三、切实以习近平总书记重要回信精神为指引推动新时代留学人员事业高质量发展

欧美同学会作为党领导下的群团组织，是党和政府联系广大留学人员的桥梁和纽带，要深入学习领会以习近平同志为核心的党中央对新时代留学人员事业的期许，从内心深处充分感受习近平总书记和党中央高度重视留学人员事业的分量，不断增强历史责任感和岗位光荣感，抓住难得机遇，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，找准我会工作方向、工作目标，明确工作任务、工作举措，不断开创留学报国事业的新局面，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开，以昂扬的姿态迎接我会成立110周年。

用重要回信精神凝聚人心，引导广大留学人员坚定听党话、跟党走的信念信心。把学习好、贯彻好、落实好习近平总书记重要回信精神，作为当前和今后一个时期的重要政治任务，我会各级各类组织会长会成员要带头学习贯彻，坚持先学一步、学深一层、多悟一分，以会长会的以上率下迅速掀起学习贯彻热潮。把学习宣传贯彻重要回信精神与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想紧密结合，与学习宣传党的十九届六中全会精神紧密结合，坚持理论课堂与实践课堂相结合，有计划、分层次、高质量办好“知国情、话自信”海归系列恳谈会等思想政治引领品牌活动，在学思践悟中不断加深对“两个确立”决定性意义的认识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。用适应留学人员特点、符合留学人员需要的方式创新学习、突出实效，引导各级各类组织办好“学长说”“学长行”等思政课堂，推动学习宣传贯彻重要回信精神不断往深里走、往实里走、往广大留学人员心里走，把学习重要回信精神激发出的澎湃热情，切实转化为同心向党、跟党奋斗、奋进新征程的自觉行动。

用重要回信精神指引方向，不断增强政治性、先进性、群众性。在巩固群团改革成果的基础上，主动适应新形势新任务，锚定“强三性”“去四化”要求，推动改革不断向纵深发展。坚持把党的政治建设摆在首位，建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制，坚决贯彻党的大政方针和决策部署，把党的基本理论、基本路线、基本方略落实到留学人员工作各方面，围绕党和国家中心工作谋划推进各项任务，加大对留学人员的政治引领和政治吸纳力度，使欧美同学会成为团结引导留学人员听党话、跟党走的坚强阵地。在抓党建、严纪律上着力，深入推进党风廉政建设工作，建设风清气正的好机关，以全面从严治党新成效推动留学人员工作守正创新、开创新局，为完成好党中央赋予的新使命提供坚强保证。进一步加强党组对国别分会、专业委员会的领导，通过举办领导班子成员培训班、工作研讨会、专题座谈会、学习会等方式，强化对会长会、秘书长班子的政治引领，推进有条件的地方组织建立党组。继续深化组织建设。贯彻落实第一次全国会员代表大会精神，进一步健全已建成的全国性组织网络，在纵向上，巩固省、自治区、直辖市欧美同学会组织覆盖率大幅提升的建设成果，推动留学人员比较集中的地（市、州、盟）、县（市、区、旗）在同级党委统战部领导下成立组织；在横向上，积极推动同级党和政府部门、高等院校、科研院所、高等技术产业开发区、大型企业成立组织；适时召开组织建设现场会，总结经验、破解难题。在新的“会员代表大会—理事会—会长会”的领导体制下，进一步加强会长会建设，制定会长会工作职责，完善会长会成员分工联系机制，建立健全会长会成员年度考察调研制度，根据工作需要，组建第八届理事会专门工作委员会。做好专业委员会、青年委员会等换届工作，根据新形势新情况组建新的委员会，加强专业人才队伍建设，推动各专业委员会及时调整职能定位、改进工作方式，打造团结凝聚优秀留学人员更好发挥作用的专业平台。制定新时代加强我会国别分会、委员会工作规范和地方组织相关指导意见，进一步明晰各级各类组织之间的关系和管理运行机制，明晰职责定位，形成各有侧重、相互衔接、上下联动的全国一体化工作格局和各级各类组织“自转”运行良好，“公转”相互配合的有效局面。不断提升服务水平。加强对机关干部的教育、管理、监督，突出政治建设，强化专业精神塑造、专业能力提升、理想情怀培养，努力建设一支有理想、有情怀、有担当、爱学习、善创新的新时代留学人员工作者队伍。建立直接联系服务留学人员的工作机制，鼓励引导留学人员工作者经常性深入一线调查研究，发现问题、分析问题，探索解决问题的新思路和新举措，打通联系留学人员的“最后一公里”。进一步完善会员发展机制，规范会员发展工作流程，推动实现网上收费、电子会员证和网上会员注册等功能，建立完善会员数据库系统，加强会员发展工作，重点吸纳更多优秀的青年会员，持续壮大会员队伍，源源不断地为组织注入新鲜活力。围绕留学人员创新创业创造、学术交流、联谊交友等开展形式多样的活动，及时反映意见诉求，多措并举为留学人员排忧解难，进一步把欧美同学会建设成为广大留学人员的团结之家、奋斗之家、温暖之家。充分发挥网站、微信公众号、杂志等多位一体的宣传平台作用，积极宣传留学人员代表人物和先进事迹，持续增强欧美同学会的影响力和凝聚力。

用重要回信精神汇聚力量，团结带领广大留学人员奋力建功新时代。当前，全党全国各族人民正意气风发向着全面建成社会主义现代化强国目标迈进，中华民族伟大复兴进入更加吃劲的关键时期。面向未来，欧美同学会将心怀“国之大者”，始终把牢“围绕中心、服务大局”的工作主线，自觉在党和国家中心任务中找准结合点、切入点，更好发挥“留学报国人才库”“建言献策智囊团”“民间外交生力军”作用，把组织动员优势、人才智力优势、广泛联络优势转化为服务党和国家中心任务的强大力量。进一步发挥人才库优势，助力国家科技自立自强。持续推进科技型“海归小镇”全国性布局和建设，为留学人员打造创新创业创造的可持续事业发展基地，实现创新链、产业链和人才链有效对接和深入融合，助力建设世界重要人才中心和创新高地。加快集学习培训、创业实践、项目孵化、国际交流等功能于一体的“海创中心”建设，逐步构建辐射全国、布局合理、特色鲜明、作用彰显的海归创新创业创造平台。围绕国家产业转型需求和发展方向，定期举办欧美同学会“双创”大赛、欧美同学会海归创新创业峰会等，将地方发展所需与欧美同学会留学人才规模供给有效对接，着力推动优质留学人才项目对接、落地、转化。发挥智囊团优势，进一步提升建言献策品质。加强欧美同学会研究院建设，发挥欧美同学会研究院留学人员研究中心、中美关系研究中心、“一带一路”研究中心、粤港澳大湾区研究中心和对外传播研究中心等有利于整合研究资源、汇聚研究人才力量的专业化、方向性研究中心作用，集聚各领域留学人员专家人才资源，建立一支建言献策水平高、意见建议格局高、议政建言热情高的留学人员专家队伍。锚定党和国家中心任务、区域经济发展的热点问题、广大留学人员普遍关注的焦点问题，以大型论坛、主题建言献策现场座谈会、课题研究、茶叙、调研活动等为载体，开展精准建言和深度建言，提升建言资政效能。持续举办好欧美同学会国际智库论坛暨菖蒲河论坛，积极搭建中外智库对话的高层次平台。发挥生力军优势，进一步讲好中国故事、传播好中国声音。建立“请进来”与“走出去”相结合的民间外交工作机制，持续深化拓展中法文化论坛、中美经贸论坛、中德科技论坛等双边平台以及“21世纪中国”论坛、“一带一路”论坛等多边平台作用，搭建与外国政要和主流社会人士对话交流合作平台，在促进国际社会读懂中国、读懂中国人民、读懂中国共产党、读懂中华民族方面作出独特贡献，服务国家总体外交大局。充分发挥留学人员国内外人际关系广泛和中外文化交流经验丰富的特点，加强培训和引领，把留学人员个人行为转化为组织行为，把自发行为转化为引导行为，发掘和培养一支善于讲述中国故事、传播中国声音的留学人员民间外交骨干力量。通过组团出访和接待来访，邀请外国驻华使节和国际组织驻华代表参加“欧美同学会新春联谊会”，支持各级各类组织通过各种形式的活动积极开展对外交流交往，厚植中外友谊。

我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，有着光荣传统的广大留学人员和百余年光荣历史的欧美同学会一定会坚定不移跟党走，砥砺奋进新征程，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

（稿件转自“红旗文稿”微信公众号）

(责编：徐祥丽、杨牧)