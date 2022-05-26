人民网北京5月25日电 （李焱 陈建军） 5月25日, 以“大国竞争时代的东北亚安全与和平”为主题的“东北亚安全与和平研讨会”以线上形式举行。来自中日俄三国的学者就地缘政治急剧变化背景下东北亚的安全局势进行了讨论。

中日友好协会常务副会长、中国前驻日本大使程永华表示，作为全球经济发展最具活力的地区，同时也是全球范围内地区安全局势最为复杂的地区之一，东北亚的局势发展演变不仅辐射亚太地区，也会牵动整个世界。大多数亚洲国家最关心的是本国和地区的和平与繁荣，而不是在大国博弈中选边站队。维护东北亚和平与安全，要用对话增进互信，秉持正确的安全观念，用合作发展促安全。

东亚共同体研究所所长、日本外务省前国际情报局局长孙崎享指出，美国企图利用俄乌冲突推动国际社会对中国进行经济制裁，这不是为了解决问题，而是煽动国际对抗情绪。不仅如此，美国还频打“台湾牌”。他说，中美两国就台湾问题早已达成共识，但美国始终运用“模糊战略”进行处理，未来仍会继续利用台湾、新疆等问题继续煽动日本情绪，挑起中日之间的冲突。

俄罗斯第五届国家杜马宗教和社会组织委员会副主席米哈伊尔·马尔格洛夫在发言中指出，当前美国企图在全球范围内对东北亚施压。美国总统拜登访日期间宣布启动“印太经济框架”。美国将把制造、加剧俄乌冲突所用的手段运用到亚太地区，采用冷战与热战结合的方法挑起地区冲突以获取自身利益。

当天，清华大学俄罗斯研究院副院长、国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所研究员吴大辉、俄罗斯莫斯科国立国际关系学院东亚与上海合作组织研究中心主任亚历山大·卢金，青山学院大学名誉教授羽场久美子等出席会议并发言。太和智库秘书长宋晓枫主持会议。

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