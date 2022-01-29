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美疾控中心：奥密克戎感染病例占单周新冠病例总数的99.9%

2022年01月29日21:41 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月28日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心网站28日公布的每周疫情报告称，疫情模型数据显示，截至1月22日的一周，变异新冠病毒奥密克戎毒株感染病例占全美新冠确诊病例总数的99.9%，德尔塔毒株感染病例仅占总数的0.1%。

　　美国于去年12月1日报告首例奥密克戎毒株感染病例, 此后该毒株感染病例持续激增。数据显示，截至去年12月4日的一周，奥密克戎毒株感染病例占确诊病例总数的比例仅为0.6%；截至12月18日的一周，奥密克戎毒株感染病例数占比升至37.8%；截至12月25日的一周，这一比例升至74.1%；而截至今年1月15日的一周，这一比例已升至99.4%。

　　美疾控中心网站数据显示，全美27日新增新冠确诊病例572524例，目前全美7日平均日增新冠确诊病例数约57.7万例。全美27日新增新冠死亡病例达2625例，目前全美7日平均日增新冠死亡病例数为2300例，这是自去年2月中旬以来的新高。

　　美疾控中心报告称，近期美国新增确诊病例数和住院病例数有下降趋势，但新增死亡病例数仍在上升，全美范围社区传播仍处于高位。目前的7日平均日增确诊病例数较前一周下降19.9%，7日平均日增住院病例数较前一周下降8.8%，但7日平均日增死亡病例数较前一周上升了25.1%。

(责编：高歌、杨牧)

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