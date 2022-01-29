新华社布鲁塞尔1月29日电（国际观察）乌克兰危机暴露西方多重矛盾

新华社记者李骥志 唐霁 张章

俄罗斯总统普京28日与法国总统马克龙通电话时表示，俄方将在认真研究26日收到的美国和北约关于安全保障协议的书面答复后决定下一步行动。普京强调，对于俄方核心关切，美国和北约在书面答复中并未做出回应。

分析人士指出，乌俄关系近期加速恶化，从目前形势看，乌克兰危机如何化解依然难以预料，但这场危机却将美欧之间乃至欧洲内部的诸多矛盾一一暴露。

欧洲美国矛盾大

美国拜登政府上台后对俄态度强硬，一再鼓动乌克兰与俄罗斯对抗，表态支持乌克兰加入北约，加强对乌政府的军事援助。最近一段时间，美国多次向乌克兰输送武器，令地区紧张局势升级。

分析人士指出，美方最近在乌克兰动作频频的目的之一就是要挑拨俄欧关系，拉拢欧洲盟友，强化它们对美国的军事依赖。一旦乌东部再度爆发大规模冲突，俄罗斯难以置身事外，欧洲将不得不紧随美国制裁俄罗斯，美国便可趁机坐收渔翁之利。

然而，美国的所作所为并未获得欧洲盟友的一致支持。除了英国和中东欧的部分国家，欧洲大部分国家并不愿看到乌克兰局势紧张升级。法国和德国都不甘心在乌克兰问题上跟着美国走。法国一直主张与俄罗斯展开对话，而德国明确表示不愿向乌克兰提供致命性武器援助。克罗地亚总统米拉诺维奇25日明确表示，如果乌克兰与俄罗斯发生冲突，克罗地亚非但不会派兵参战，相反将撤出所有部队。他还表示，在谈判中应该考虑到俄罗斯的安全利益。

法国国际关系与战略研究院副院长莫尔尼指出，除了波罗的海三国等少数几个国家外，绝大多数欧洲的北约成员国一直都不希望乌克兰加入北约，不愿意卷入乌克兰危机。

分析人士表示，欧洲国家心知肚明，一旦战争爆发，美国并不会受到太多影响，但欧洲地区安全局势失控的风险将不可避免地增加。同时，对依赖俄罗斯能源的欧洲国家而言，如果跟随美国一起加大对俄制裁力度，则必然会导致俄罗斯的反制裁，受影响最大的还是欧洲国家本身。

欧洲内部显分歧

除了美欧矛盾，乌克兰危机同样暴露出欧洲国家内部的重重矛盾。

首先，与其他欧洲国家不同，“脱欧”的英国在诸多问题上都与美国紧紧捆绑，在乌克兰危机上也不例外。英国追随美国向乌克兰运送武器；英国外交部日前还宣布，决定暂时将英国驻乌克兰大使馆的部分工作人员和家属从乌首都基辅撤离。

其次，德国、法国等“老欧洲”国家与俄罗斯有着较为密切的经济尤其是能源合作，对跟随美国与俄交恶的后果有着更清楚的认识，在乌克兰问题上对俄态度更加理性，主张进行对话。而中东欧一些“新欧洲”国家则因历史问题对俄心怀警惕，对法德做法大为不满。在是否向乌克兰提供致命性武器援助问题上，“新老欧洲”分歧明显。拉脱维亚国防部长帕布里克斯在接受媒体采访时说，德国多年来一直生活在和平之中，他们考虑的是天然气、出口和合作，而对于比邻俄罗斯的国家而言，则是“生存问题”。

第三，德国联合政府内部在对俄问题上也存在分歧。在“北溪-2”天然气管道项目问题上，德国外长贝尔伯克所在的绿党反对该项目，总理朔尔茨所在的社民党则想要推进该项目。而德国立场的走向又将很大程度上决定着欧盟对俄施压能力的大小，也决定着美欧能否维持当前的协商状况。

和谈依然有希望

“诺曼底模式”四方会谈26日在巴黎举行，来自法国、德国、俄罗斯和乌克兰的四方代表就缓和乌克兰危机等问题展开磋商。四方在会谈后表示，各方应无条件遵守停火协议，并加快推进明斯克协议的实施。

马克龙和普京在28日的通话中就这一会谈的有关情况交换了意见，双方对以此形式开展工作表示满意。同日，乌克兰总统泽连斯基在与马克龙的通话中也就加快推进“诺曼底模式”四方会谈等问题展开讨论。

在26日的书面答复中，美国和北约对于北约停止扩张，不在俄边境附近部署打击性武器，将军事部署和有关基础设施恢复至1997年俄与北约签署基本关系文件时的状态等俄方核心关切，并未做出回应。但有媒体报道，普京在与马克龙通话中表示，俄方没有进攻计划，愿意继续和西方展开对话。泽连斯基28日也呼吁西方不要制造恐慌。他表示，不排除局势升级的可能，但不需要恐慌。

美国总统拜登28日说，他近期将派遣少量美军至东欧地区及北约成员国境内，以应对俄罗斯与乌克兰边境地区紧张局势。分析人士指出，“诺曼底模式”四方会谈的举行，俄法以及乌法领导人的通话，无疑都是推动通过和谈解决乌克兰危机的积极因素，但美国的表态及做法或将再次加剧乌克兰紧张局势。

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