人民网雅加达1月29日电 （记者张杰）在国际煤炭市场上，或许读者都将注意力集中在中国和澳大利亚之间的恩怨纠葛，但是在澳大利亚背后，真正的动力煤出口世界第一的印度尼西亚，则看着2021年飙涨的煤炭价格闷声大发财。印尼已经在国际煤炭市场上把持了多年的第一，伴随着中国的煤炭订单从澳大利亚转向印尼，第一的位子还将越来越稳固。可2022年1月1日印尼中央政府的一份暂停煤炭出口的禁令，还是引发了全球煤炭市场的高度关注和煤炭行业的不安情绪。主要煤炭进口国恍然大悟，印尼的能源政策居然如此不确定，居然会对自己国家的能源产业产生如此巨大的影响。

此次禁运来自印尼能源与矿产资源部2021年12月31日发布的声明。该声明宣称，自2022年1月1日至1月31日，印尼禁止煤炭出口，包括正在装运以及尚未装运完毕的运煤船，所有煤炭都将优先供给国内电厂和独立发电商，以缓解印尼国内家庭用电非常紧缺的局面。声明一经发布，立即引起轩然大波，不仅煤炭出口商和印尼商会立即表态反对，连日本等主要煤炭进口国也主动发声表示反对，敦促印尼尽快解除禁令。但是印尼能矿部的举措却得到了总统佐科、议会绝大多数党派以及全国百姓的支持，他们认为，目前其国内电厂都快没有煤了，要是再这样下去，全国都将陷入缺电危机，佐科甚至直接发表电视讲话，对能矿部的声明表示支持。

印尼国内真的缺煤到如此境地？记者就此问题联系了华电巴厘通用能源公司董事陈孝礼。陈孝礼表示，经大力协调，他所在的巴厘岛电厂目前还没有出现煤炭紧缺导致的限负荷等现象。但是，此前印尼国内很多煤炭发电厂的库存都告急，有的甚至少于十日的发电储备量，大部分电厂不得不降低发电负荷，减缓煤炭消耗。自己所在的电厂装机容量占巴厘岛装机容量的大约40%，但由于印尼全国性的电厂缺煤和东爪哇—巴厘电网输电线路检修，导致目前需要承担整岛60%的用电负荷，为此几个月来电厂基本都在近满负荷运行。

根据印尼政府向国内煤炭生产商规定的国内市场义务（DMO），目前印尼国内煤炭生产商需要将各自煤炭总产量的25%以印尼标煤最高70美元每吨的价格供应给国内国营电力公司（PLN）及向PLN供电的独立发电商。这在煤炭价格高企的2021年，让所有的煤炭生产商不情不愿，不仅故意拖延履行DMO，而且积极游说政府和国会，希望将国内最高煤炭价格提升至80美元甚至更高。最终，在2022年年初，出现了PLN库存见底，以全国限电来逼迫中央政府出面解决问题的局面。

不过，印尼政府的措施也表现出印尼政府一贯的办事风格：先以一刀切的政策来表明态度，然后伴随各个利益相关方开始介入谈判，政策一边谈一边改：到1月6日，印尼政府初步放松煤炭出口禁令，表示2021年对国内供给义务完成超过76%的煤炭企业可于当日恢复出口资质，完成比例在25%-75%的煤炭企业需要继续等待进一步消息。1月10日，印尼煤炭出口禁令又进一步放松。虽然禁令已经名存实亡，但预计在2022年内，印尼政府还将采取其他措施强化对煤炭生产商DMO的监管，让他们不得不为国内供应煤炭，政府计划每月对煤炭生产商的国内义务履行情况进行审核，如果不达标将进行惩罚，直至吊销煤炭生产许可证。但政府的考虑远水解不了近渴，陈孝礼表示，自己所在的电厂以及其他一些电厂都在担心，如果2022年煤炭价格依然高企，新政策的制定和落实都需要时间，在这之前依然存在国内国外煤炭价格差距巨大的情况。这次可以通过暂时禁止出口解决，今后该当如何？

对此，华电巴厘通用能源公司董事长焦红星表示，巴厘岛电厂通过各种方式与PLN相关部门、各煤炭供应商等进行经常沟通协调并不断寻求解决方案，“我们积极大力协调3家协议供应商，合理安排供煤结构，分摊煤炭供应风险，这样如果出现一家履约能力有问题，也不至于出现煤炭供应绝对短缺的情况”。他表示，2022年10月佐科将要在巴厘岛举行G20峰会，届时巴厘岛就是整个印尼的门面，因此中央政府和PLN都对巴厘岛的充足供电十分重视，本电厂与PLN多次沟通协调，保证电厂3台机组在峰会之前完成计划的两次大修和三次小修，保证机组安全稳定运行。现在PLN又和政府一道出面，希望能在一定时间内保障燃煤的有序供应。希望通过各方的共同努力，保证峰会期间的电力供应，也为峰会的成果，作出属于中国企业的贡献。

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