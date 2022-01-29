新华社基辅1月29日电（记者李东旭）据乌克兰总统网站29日消息，乌克兰总统泽连斯基与法国总统马克龙28日晚通话，双方讨论了乌克兰局势和加快推进“诺曼底模式”会谈等问题。

泽连斯基感谢马克龙对乌主权和领土完整的一贯坚定支持。他说，很高兴“诺曼底模式”会谈得以重启，这是迈向和平的重要一步。

双方表示同意保持对话，加快推进下一次“诺曼底模式”四方会谈。此外双方还讨论了加强乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）工作以加快落实明斯克协议。

泽连斯基表示，只要外交努力还在继续，局势进一步升级的风险就会降低。

“诺曼底模式”来源于2014年6月在法国举行的诺曼底登陆70周年国际纪念仪式，当时俄罗斯、德国、法国、乌克兰四国领导人在活动期间就乌克兰局势进行了一系列磋商。

“诺曼底模式”四方会谈26日晚在巴黎举行，就缓和乌克兰危机等问题展开磋商。会谈结束后，法国总统府爱丽舍宫发表的声明说，四方讨论了乌克兰问题三方联络小组的重要性，表示将加强三方联络小组的工作以加快落实明斯克协议。此外，四方同意两周后在柏林再次举行会谈。

近期，乌俄关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

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