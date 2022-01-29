新华社布鲁塞尔1月29日电 （国际观察）中欧双边经贸创新高 凸显活力韧力与潜力

新华社记者

在全球新冠疫情反复、世界经济复苏放缓背景下，中欧双边贸易规模2021年呈现快速增长势头，经贸等多领域合作展现强大的活力、韧力与潜力。中国海关总署数据显示，以美元计算，2021年中国与欧盟进出口总值达8281.1亿美元，比上年增长27.5%。中国继续保持欧盟第一大贸易伙伴地位，欧盟为中国第二大贸易伙伴。

动力之源

面对疫情，中国统筹疫情防控和经济社会发展，稳步推动经济增长，为中欧贸易发展增添助力。

德国联邦外贸与投资署总经理于尔根·弗里德里希接受新华社记者书面采访时表示，中国有望连续六年成为德国最大贸易合作伙伴，2021年德中贸易总额将创造新纪录。

列支敦士登VP银行经济学家托马斯·吉策尔表示，变异新冠病毒奥密克戎毒株迅速扩散、全球供应链持续受阻，在这一背景下，来自中国的货物进口对德国外贸增长很重要。

英国董事协会伦敦金融城分会主席约翰·麦克利恩说，截至2021年第二季度的一年，中国是英国的第三大贸易伙伴。双边贸易额占英国总贸易额比重有所提升。

数据显示，2021年中国与意大利进出口总额同比增长34.1%。意大利对外贸易委员会广州代表处首席代表马西米利亚诺·特雷米泰拉表示，中国在疫情下保持经济增长，“对意大利这一出口导向型国家而言，中国是最重要的市场之一”。

稳定之锚

作为全球第一贸易大国，中国在稳定全球供应链、抑制通胀方面发挥积极作用，为中欧经贸发展注入更多稳定性。

作为“一带一路”重要载体，中欧班列在保障国际物流、防疫物资运输畅通以及维护全球供应链稳定等方面发挥着重要作用。截至去年10月底，中欧班列已铺画73条运行线路，通达欧洲23个国家175个城市。2021年中欧班列共开行1.5万列，增长22%，助力将中国生产的生活必需品和生产资料及时送达欧洲，也为欧洲企业对华出口提供便利。

中欧地理标志协定将于2022年3月迎来正式生效一周年。这一协定是中国与欧盟在经贸领域达成的重大制度性安排，推动中欧经贸关系持续健康稳定发展。

欧盟委员会农业与农村发展总司总司长沃尔夫冈·布尔切尔表示，欧中双方拥有丰富的地理标志资源，协定实施对加强双方地理标志保护、提升相关产品市场认可度、创造更大附加值具有重要意义。欧方愿与中方共同努力，推动协定高水平实施，落实对双方地理标志的高水平保护，相互分享在地理标志法律制度和管理实践方面的经验，并在地理标志产品推介方面加强务实合作，扩大双边农产品贸易，惠及双方企业和消费者，促进农村经济发展。

合作之惠

作为国际上两个重要市场，中欧双方在开辟清洁能源、数字经济和服务业等新领域，以及共同应对全球性挑战方面具有巨大合作潜力。

弗里德里希说，中国是全球重要的增长市场之一，也是克服新冠疫情、气候变化等全球挑战的重要伙伴。同时，中国是德国企业进口货物最多的国家，在华德企有意愿在生产和研发领域继续在华投资。

麦克利恩表示，英国与中国在制造业、通信与医药等领域双边合作，有助于巩固双边贸易桥梁，推动两国在卫生、人口老龄化、生物多样性等关键性全球议题上实现更紧密的合作。

意中基金会主席博塞利指出，时尚、设计等产业以及医疗用品和机械零部件生产商等都可以从意中经贸往来中获益。创新和数字化发展将成为未来几年中国经济增长的重要驱动力，意大利公司应当合理调整从而保持竞争力。（执笔记者：康逸；参与记者：陈占杰、朱晟、贺飞、黄泽民、沈忠浩）

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