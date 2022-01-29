新华社巴西利亚1月28日电（记者卞卓丹）据巴西媒体28日报道，巴西利亚第十二联邦刑事法庭法官阿尔维斯已作出决定，对涉及前总统卢拉的瓜鲁雅市公寓案予以结案。卢拉参加今年10月举行的巴西总统选举的一个重要障碍被清除。

据巴西新闻门户网站G1报道，阿尔维斯是在联邦区总检察长办公室提出结案要求之后，于27日作出上述决定的。

2021年3月，巴西联邦最高法院法官埃德松·法欣裁决，前总统卢拉此前因涉嫌贪腐所获的所有判决“均无效”，相关案件应移交给巴西利亚联邦区的法院审理。巴西联邦最高法院同年4月通过表决维持了法欣的决定。这一决定意味着卢拉恢复“自由身”，可以参加今年举行的总统选举。此后，该案被转至巴西利亚联邦区的法院审理。

卢拉于2003年至2010年任巴西总统。2014年，巴西司法机关启动了一项名为“洗车行动”的大规模反腐调查。2017年，卢拉被一审判决在海滨城市瓜鲁雅住宅案中犯有贪腐和洗钱罪，2018年1月联邦第四地区法院二审维持一审定罪，同年4月卢拉被捕入狱。2019年11月，最高法院通过决议，认为二审被判有罪后入狱不符合宪法，因为嫌疑人还有一次上诉机会，卢拉遂被暂时释放。

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