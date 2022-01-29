新华社华盛顿1月28日电（记者邓仙来）美国总统拜登28日说，他近期将派遣少量美军至东欧地区及北约成员国境内，以应对俄罗斯与乌克兰边境地区紧张局势。

拜登当天从宾夕法尼亚州匹兹堡市返回白宫途中被媒体记者问及乌克兰局势时作出上述表述。但他未给出美军部署的确切时间表。

当天早些时候，美国国防部长奥斯汀在国防部记者会上说，俄乌边境发生军事冲突并非不可避免，通过外交方式解决当前危机的可能性仍存在。美方仍承诺向乌克兰提供安全协助，帮助乌巩固国防。

奥斯汀说，一旦北约决定调动其快速反应部队，目前已处于“高度戒备”状态的约8500名美军将迅速部署到位，但眼下美国尚未决定部署军队。他强调，即便美国决定部署军队，其目的也是向盟友提供安全保证并向北约提供直接支持。

近期，乌俄关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土安全。

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