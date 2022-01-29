郭爽

新华社伦敦1月28日电 通讯：英国政府全面放开新冠防控惹争议

新华社记者郭爽

“尽管所有针对新冠病毒的防控措施都已经结束，但我们仍将保持谨慎，继续采取B计划，即需要在戴口罩、出示疫苗通行证或提供核酸阴性检测证明的前提下出席下周的线下活动。”新华社记者28日收到的一封来自英国外国记者协会的电子邮件这样写道。

英国政府为应对变异新冠病毒奥密克戎毒株启动的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划日前已全部结束。从27日起，英格兰民众无需戴口罩，无需在公共场所和活动中出示疫苗通行证。苏格兰、威尔士和北爱尔兰的疫情防控措施也有所放宽。

不过，一些地区和行业并未因此终止疫情防控相关措施。伦敦交通局说，乘坐由该机构运营的地铁和公共汽车必须戴口罩。伦敦市长萨迪克汗26日表示，戴口罩是“我们可以为防止新冠病毒传播能做的最重要和最简单的事情”，民众在商店和室内公共场所应继续戴口罩。记者28日在乘坐公共交通工具时看到，不少人仍戴口罩出行。

英国连锁超市塞恩斯伯里、韦特罗斯、莫里森等仍呼吁民众戴口罩入店购物。塞恩斯伯里超市还呼吁顾客尽可能与店员和其他顾客保持社交距离。

代表36万名零售业员工的英国商店、配送和相关行业工会发表声明说，政府应该以“更慎重和渐进的方式”取消B计划。该组织呼吁顾客“通过继续戴口罩、保持手部卫生以及保持社交距离来表达对店员的支持和尊重”。

自英国首相鲍里斯·约翰逊19日在议会下院宣布将全部结束B计划以来，中学和大学的教职员工和学生也已无需在教室里戴口罩。但一些学校致信学生家长，表示他们将无视政府取消疫情防控措施的计划，称工会组织认为此举“为时过早”。

对英国政府取消B计划的决定，不少科研人员发出质疑。英国医师协会公共卫生医学委员会前主席、传染病学专家彼得·英格利希博士指出，奥密克戎毒株感染病例数仍然很高，新冠病毒并未消失，并仍将继续变异，“我们距离大流行结束还有很长的路要走”。英格利希说，恢复正常生活的强烈愿望可以理解，但应保持谨慎，许多人仍易感染新冠病毒，目前仍应强制实施在室内公共场所以及乘坐公共交通工具时戴口罩等措施。

英国沃里克大学病毒学教授劳伦斯·扬说：“面对极高的感染水平，取消B计划是一种风险，谈论结束大流行还为时过早。”

英国伦敦政治经济学院公共卫生教授朱斯坦·帕克赫斯特此前接受新华社记者专访时指出，英国允许病毒传播的范围比类似国家要广得多，“英国是世界上（新冠）人均感染率最高的国家之一，人均死亡率也很高”。

英国政府28日公布的疫情数据显示，该国新增确诊病例89176例，累计确诊16333980例；新增死亡病例277例，累计死亡155317例。该国12岁以上人员已有超过90%接种至少一剂新冠疫苗，超过84%已接种两剂，超过64%已接种加强针。

对英国民众来说，感染新冠病毒带来切肤之痛。英国工人锡德·奥尼尔一家6口曾全部感染过新冠病毒。在近日接受新华社记者采访时，奥尼尔表示，感染新冠病毒给一家人的生活造成了巨大影响。这是一种世界性的流行病。他得到的教训是，不能想当然地认为自己不会被感染。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)