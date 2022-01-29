人民网首尔1月29日电 （记者马菲）虎年春节临近，首尔中国文化中心举办一系列活动喜迎春节和北京冬奥会的到来。

“剪纸迎新春 共筑冬奥梦——韩国人学龙江非遗剪纸活动” 22日在线举行，拉开了韩国2022欢乐春节线上活动的序幕。首尔中国文化中心汉语班学员、韩国当地中小学生约60余人齐聚线上，巧手剪窗花，共叙冬奥情。

“剪纸迎新春 共筑冬奥梦——韩国人学龙江非遗剪纸活动” 22日在线举行。首尔中国文化中心供图

在中国国家级非物质文化遗产民间剪纸艺术传承人倪秀梅老师带领下，大家剪刀灵动，彩纸飞舞，学员们从装订、剪裁、缕空到细节处理、成型，陆续剪出了雪花和“壮壮虎”剪纸图样。学员们纷纷表示通过学习体会到了剪纸工艺的魅力，感受到了中国新春文化的多彩绚烂。本次活动通过创作《瑞虎呈祥》剪纸作品为冬奥加油，为中韩共同的节日春节祝福，同时也以指尖上的艺术表达了对中韩两国友谊长存的美好祝愿。

“虎虎生风——中国12生肖文创展”24日上线首尔中国文化中心官网，邀中韩两国民众在全球抗疫期间“云”上相聚，共享中国春节文化，共度美好新春佳节。

2022“虎虎生风——中国十二生肖文创展”结合生肖虎与冬季文化旅游，展览主轴以年度生肖动物、传统中国文化艺术和特色旅游为主题，并邀请中国两岸文创设计平台共同参与，精选以生肖虎为形象的文创设计产品，融入年轻一代对传统生肖文化和虎形象的领悟，将虎文化转化为流行时尚的符号。

本次展览旨在通过生肖虎年生肖文化展、冬季文化旅游展、虎年文创产品展、虎年手工体验等四大板块共同呈现中国节庆文化，以创意、创新的方式展现中国传统文化，汇聚两岸优秀文创和旅游资源，共同呈现中国节庆文化。

为进一步增进韩国民众对春节的了解和热爱，本次文创展特别推出“生肖虎手工体验”板块，共有“虎姑婆面具”“虎形门把挂饰”“虎年红包袋”“虎头鞋”“剪纸书签”等五种手工体验。观众们可跟随视频教学，利用家里随处可用的道具，来制作心仪的老虎造型手工艺品。

“祝福2022年北京冬奥会美术作品交流展”和“激情同相伴，一起向未来——中韩冬奥图片交流展”开幕式25日在首尔中国文化中心举行。中韩两国艺术家精心创作的北京冬奥会主题绘画、书法和雕塑作品以及中韩冬奥图片、视频作品当天正式与韩国民众见面。

中国驻韩国大使邢海明在开幕式致辞中表示，今年是中韩建交30周年，是中韩文化交流年，希望中韩两国能以此为契机，凝聚团结友爱的奥林匹克精神，进一步加强人文交流合作，促进两国民心相通，推动中韩战略合作伙伴关系行稳致远。

韩中美术协会会长车鸿圭在致辞中对北京在吉祥虎年到来之际举办冬奥会表示由衷喜悦与祝贺。他表示，此次韩中两国艺术家们齐聚首尔中国文化中心举行冬奥交流展，体现了中韩艺术家祈盼北京冬奥会成功举办的诚挚心愿，具有深远意义。

中国驻韩国使馆公使衔参赞兼首尔中国文化中心主任王彦军表示，今年是中韩建交30周年，首尔中国文化中心将在加强防疫的前提下，进一步做好在线教学与文旅融合，重点开展系列品牌活动，向中韩民众更好展示美丽中国的文旅精彩。

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