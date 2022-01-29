人民网首尔1月29日电 （记者马菲）《北京冬季魅力》旅游宣传片日前登录首尔，在首尔市中心核心地段、首尔地铁站内7处大屏幕以及100家合作单位大厅精彩上映，面向首尔市民展示北京城市形象和人文风情，广泛宣传双奥之城的魅力。

首尔地铁站大屏幕播放《北京冬季魅力》旅游宣传片。首尔市政府观光体育局供图

“被故宫雪景惊艳到了”“好怀念北京烤鸭的味道”“北京也有水镇？首钢园是什么地方？”雪中的故宫、长城、古北水镇，首次在韩国户外媒体亮相的首钢园、国家速滑馆“冰丝带”，热气腾腾羊肉火锅，烤鸭、京剧、糖葫芦等浓郁京味文化元素……首尔市民对双奥之城北京充满着无限的好奇和向往。

为纪念中韩建交三十周年，促进友好城市合作交流，提升双方旅游关注度和影响力，北京市文化和旅游局以及首尔市观光体育局携手举办此次媒体互换活动，活动于冬奥开幕前夕共同启动。

此次北京旅游宣传片将在首尔市政府办公大楼外墙体大型LED屏幕、首尔地铁光化门站、汝矣渡口站、东大门历史文化公园站等地以每天单屏60次的频率密集播放，连续播出6个月。首尔南山谷国乐堂、首尔植物园、仙游岛公园、首尔大公园等首尔所属共100家文化艺术、科技、医疗、福利单位也积极助力北京冬奥宣传，同步播放北京旅游宣传片。

为北京冬奥助力的108处媒体是首尔市面向市民分享市政动态专用公益媒体，在本次合作中为友城北京特别开放。在播放北京旅游宣传视频的地铁站内媒体中，有7个站内媒体资源都位于客流量较大的重要站和换乘站，其中舍堂和合井站位居首尔客流量前十，东大门历史文化公园站是早高峰最繁忙的地铁站之一。此外，从2月4日北京冬奥会开幕起，韩国高铁KTX龙山站两面大型媒体墙，市中心人车流量密集的钟路3街、忠武路两处楼顶大屏幕将以每天单屏100次的频率密集播出在北京冬奥会举办期间营造奥运氛围。

今年1月至7月，《遇见你的私享首尔》首尔高端旅游宣传片也将持续通过北京金宝街、首都国际机场、首都图书馆等地的大屏幕与北京市民见面。

首尔市政府观光体育局局长崔庆周表示，首尔和北京汇集了每一份真情和努力，换来市民间的相互理解和两市间的长久友谊。“期待首尔市优质媒体能为北京冬奥带来最佳宣传效果，祝愿北京冬奥会取得圆满成功！”

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