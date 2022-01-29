人民网华沙1月28日电 （记者于洋）中国驻波兰使馆28日举办2022年线上春节招待会，旅波华侨华人、中资企业人员、留学生代表共百余人相聚云端，共庆新春佳节、喜迎冬奥盛会。

中国驻波兰大使孙霖江在致辞中向在波中国同胞致以新春问候和节日祝福。孙霖江表示， 2021年中波关系继续保持稳定发展的良好势头。两国领导人保持密切沟通，双方务实合作不断深化。中波贸易总额年内首超400亿美元，同比增长35.7%。中国对波投资超37亿美元，公路、铁路、水利、港口、电力等领域承包工程项目建设进展顺利，在一些项目上取得新突破。两国在科技、金融、新能源、教育、地方交往等领域合作也取得积极进展。杜达总统将出席北京冬奥会开幕式，充分体现出两国“一起向未来”的友好情谊。

孙霖江指出，中波关系成绩的取得离不开在波中国同胞的心血和付出。大家始终绷紧疫情防控这根弦，展现中华民族团结一心、共克时艰的优良传统和美德，为祖国建设、波兰发展和中波友好合作作出积极贡献，在中波民众之间架起友谊和对话的桥梁。作为在波中国同胞的“家”，驻波使馆将继续坚守以人民为中心的外交价值底色，提供更多力所能及的帮助，做好在波同胞的坚强后盾。希望大家慎终如始，继续严格执行有关防控措施，健康平安过大年。

华人华侨、中资企业人员、留学生代表在致辞中汇报了一年来在波兰工作学习生活情况，盛赞建党百年以来党和国家取得辉煌成就，发自内心为伟大祖国感到骄傲和自豪，感谢使馆一直以来的关怀和帮助，表示将继续在各自领域努力奋斗，为促进中波友好和务实合作贡献力量。

招待会现场在线播放了使馆和在波中国同胞精心编排的文艺展演。歌曲《我和我的祖国》《万疆》以满腔热情和激昂歌声共抒爱国爱党之情，古典舞《书简舞》、古筝独奏《战台风》带领观众领略中国传统文化之美，劲歌热舞《新年喜洋洋》展现青年人昂扬向上精神风貌，合唱歌曲《一起向未来》中，展现在波中国同胞在各地策划举行庆祝活动、感受冰雪运动热烈氛围、寄语祝福北京冬奥会场景，将现场气氛推向高潮。

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