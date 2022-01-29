人民网北京1月29日电 （记者岳林炜）1月28日晚，全日本中国留学生学友会和东京地区中国留学生学友会举办“2022留日学子在线春节晚会”。中国驻日本大使馆临时代办杨宇出席并致辞，在日留学生及其国内亲朋近四万人通过直播平台观看了演出。

留日学子举办线上春晚。中国驻日本大使馆教育处供图

杨宇向广大留日学子致以节日的问候和祝福。他肯定了留日学子的优异表现并指出，过去的一年，同学们守望相助，以超强的毅力克服疫情带来的困扰，在坚持完成好学业的同时，主动关注和参与国家发展进程，展现了留日学子一心向党、胸怀祖国的坚定信念和担当。你们还通过举办中日大学生线上体育竞技、参加东京奥运会志愿服务活动，积极声援2020东京夏奥会和2022北京冬奥会，以实际行动展现中国形象，讲好中国故事，促进中日友好交流。希望大家以实现中华民族伟大复兴为己任，奋发有为，刻苦学习，做好中日友好的民间使者，积极投身祖国的现代化建设。

中国驻日本大使馆临时代办杨宇出席并致辞。中国驻日本大使馆教育处供图

整台晚会分为“风光胜旧、岁月更新”“欲举乡风、虎啸丰年”“同气连枝、共盼春来”三个篇章。留学生们通过歌舞、小品、魔术、脱口秀、二胡及民乐演奏等多种形式，展现青春风貌，分享留学生活，声援北京冬奥，向祖国和亲人送上新春祝福。近两小时的演出高潮不断，展现了留日学子的艺术才华，反映了同学们在疫情下积极乐观的精神面貌，为因疫情无法回国与亲人团聚的留日学子营造了温馨、祥和、欢乐的节日氛围。

晚会总负责人、全日本中国留学生学友会会长夏杨表示，2022年，留日学子会继续牢记祖国、亲人的嘱托和期盼，努力学习，刻苦钻研，争取早日学成回国，为祖国的社会主义现代化建设贡献力量。

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