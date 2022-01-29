人民网马德里1月28日电 （记者姜波）当地时间1月28日，中国驻西班牙使馆举办2022年西班牙“欢乐春节”线上新闻发布会。中国驻西班牙大使吴海涛、马德里大区主席阿尤索、马德里市长阿尔梅达分别以视频方式发表致辞，表达对中国传统新年的美好祝愿。

吴海涛在致辞中表示，2021年对中西两国意义非凡，两国高层交往密切，双边各领域关系稳步前行。面对新冠肺炎疫情，中西两国始终风雨同舟、团结合作。中国驻西班牙使馆在马德里大区政府、马德里市政府的大力支持下，精心组织了2022年“欢乐春节”线上文化活动，希望西班牙民众积极参与并体验中国文化魅力。

吴海涛指出，北京冬奥会即将开幕，中国将竭诚为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，希望西班牙运动员在冬奥赛场上创造佳绩。他表示衷心希望在新的一年里，中西两国能够继续深化各领域合作，推动共建“一带一路”取得更多成果，希望中西关系行稳致远，给两国和两国人民带来更多实实在在的利益。

阿尤索在致辞中代表马德里人民向马德里大区的华人华侨表示新年祝贺。她表示，中国新年已成为马德里的文化亮点。华人华侨的创业精神、进取心和传统意识值得所有人学习。马德里人民感谢华人华侨的付出，不会忘记华人华侨团体在疫情等艰困时刻展现出的团结精神。

阿尔梅达在致辞中向所有中国人民致以诚挚问候以及美好的新年祝愿。他表示，马德里市政府今年连续第七年参与中国传统新年庆祝活动，彰显了马德里的多元与丰富，希望华人华侨群体和所有马德里市民都能体验丰富精彩的春节文化活动。

2022年西班牙“欢乐春节”活动由中国驻西班牙使馆、马德里大区政府和马德里市政府共同主办，马德里中国文化中心、上海国际艺术节等单位协办。活动主要以线上形式进行，包括“欢乐春节·浦江艺汇”——中国上海国际艺术节在线演展项目、中华美食节·线上厨艺大赛、云端中国庙会、华星春晚以及“虎虎生风·十二生肖文创展”“悦读中国”读书俱乐部等。另外，马德里市政府与中国驻西班牙使馆合作设计的虎年吉祥物海报已于1月24日起在全市街头电子信息屏、多条线路公交站台、市中心巨幕广告屏及主干道街旗上亮相。1月31日和2月1日，马德里大区主席府和马德里市政府大楼还将分别点亮“中国红”，营造浓郁的中国新年气息。

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