新华社华盛顿1月25日电（记者高攀 熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）执行董事会25日敦促中美洲国家萨尔瓦多取消比特币法定货币地位，警告比特币使用在金融稳定等方面存在风险。

IMF执行董事会在结束对萨尔瓦多的第四条款磋商后发表声明说，执行董事们认为有必要对比特币加强监管，比特币使用在金融稳定、金融诚信、消费者保护以及相关财政和债务方面存在风险，敦促萨尔瓦多当局取消比特币的法定货币地位。一些执董对发行比特币支持的债券存在风险表示担忧。

声明还说，执董们认为萨尔瓦多有必要从今年开始进行财政整顿，恢复财政可持续性，使公共债务水平稳步下降。IMF预计，在现行政策下，到2026年萨尔瓦多公共债务占其国内生产总值比重将升至96%。

第四条款磋商是IMF经济学家每年对成员国经济表现和宏观政策的例行判断与评估。

萨尔瓦多议会去年6月通过一项法案，批准将比特币作为该国法定货币。该法案于去年9月正式生效，萨尔瓦多成为世界上首个正式承认比特币为法定货币的国家。萨尔瓦多政府还计划2022年发行比特币债券。由于比特币币值波动大、现实操作难、金融监管乱等问题，不少萨尔瓦多民众反对将比特币设为法定货币。

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