新华社华盛顿1月25日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心25日发布的最新统计数据显示，全美24日新增新冠确诊病例再次突破100万例，高达1140580例。美国儿科学会和儿童医院协会发布的最新报告显示，自疫情暴发以来，美国已有超过1000万名儿童确诊感染新冠病毒。

美疾控中心数据显示，这是全美日增新冠确诊病例自本月10日创下超过133万例的全球最高纪录之后，再次突破100万例。目前全美7日平均日增新冠确诊病例近70万例。

数据还显示，全美24日新增新冠死亡病例达2643例，目前全美7日平均日增新冠死亡病例为2166例。

近期，随着变异新冠病毒奥密克戎毒株在美加速传播，美国疫情严重反弹，多项疫情指标屡屡刷新纪录，儿童新冠确诊病例也持续激增。美国儿科学会和儿童医院协会的最新报告显示，截至1月20日，美国累计报告10603034例儿童确诊病例，占本国新冠确诊病例总数的18.4%，平均每10万名儿童中有14087人感染。

报告显示，在截至20日的一周内，美国新增儿童新冠确诊病例超过115万例，较前一周增加了17%。美国单周新增儿童新冠确诊病例数已连续24周超过10万例。自去年9月第一周以来，美国儿童新冠确诊病例累计增加近560万例。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄定为0岁至19岁。

美国儿科学会表示，目前迫切需要收集更多各年龄段的数据，以评估变异新冠病毒导致的重症及对儿童健康的长期潜在影响，不仅需要了解疫情对儿童健康的直接影响，还要研究和应对疫情对儿童和年轻人身心健康、社会活动造成的长期影响。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至25日晚，全美累计新冠确诊病例超过7217万例，累计死亡病例超过87万例。

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