新华社首尔1月25日电 “祝福2022年北京冬奥会美术作品交流展”和“激情同相伴，一起向未来——中韩冬奥图片交流展”开幕式25日在首尔中国文化中心隆重举行。中韩两国艺术家精心创作的北京冬奥会主题绘画、书法和雕塑作品以及中韩冬奥图片、视频作品当天正式与韩国民众见面。

中国驻韩国大使邢海明在开幕式致辞中表示，今年是中韩建交30周年，也是“中韩文化交流年”，希望中韩两国能以此为契机，凝聚团结友爱的奥林匹克精神，进一步加强人文交流合作，促进两国民心相通，推动中韩战略合作伙伴关系行稳致远。

韩中美术协会会长车鸿圭表示，两国艺术家们齐聚首尔中国文化中心举行冬奥交流展，体现了祈盼北京冬奥会成功举办的诚挚心愿。韩中美术协会将继续举办旨在增进两国艺术家友谊的展览，通过美术交流为增进两国友谊做出贡献。

“祝福2022年北京冬奥会美术作品交流展”由中国驻韩国大使馆与韩中美术协会共同主办，展出了14位韩国艺术家和12位中国艺术家精心创作的绘画、书法和雕塑作品。作品饱含了艺术家对奥运精神、世界和平的歌颂，对简约、安全、精彩的北京冬奥盛会的期待，以及对新的一年中韩友谊进一步深化发展的美好祝福。

“激情同相伴，一起向未来——中韩冬奥图片交流展”由首尔中国文化中心与驻华韩国文化院共同举办，展览在线上、线下同步举行，展出北京冬奥会、平昌冬奥会精彩图片、视频。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)