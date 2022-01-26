人民网堪培拉1月26日电 （记者陈效卫）25日，中国驻澳大利亚使馆以“全球启动仪式音乐会”开启2022“欢乐春节”线上庆祝活动。

2022年是“欢乐春节”全球推广活动开展的第13年，也是疫情暴发以来第二年线上活动。为此，中国驻澳大利亚使馆结合实际，精心设计了“欢乐春节”推送内容。春节前，以“春节戏韵”系列中华优秀传统文化短视频为序曲，向澳大利亚民众展示我国春节民俗、传统冬季运动、戏剧文化以及虎年特点，激发其对春节的兴趣。同时，向澳民众发出邀约，共同欣赏我国春节的文化盛宴——春节联欢晚会。

据悉，2022“欢乐春节”线上庆祝活动将持续至2月15日（正月十五）。正月初一，中国驻澳大利亚大使肖千将向澳民众以及在澳华人华侨、留学生等发出新春祝贺，掀开虎年对澳外交工作的新篇章。“春满人间”新春音乐会引领澳民众走入中国民族艺术的美妙世界，将“欢乐春节”庆祝活动推向高潮。此后至正月十五，使馆将陆续推出经典演艺节目，传统节气、天府美食海外推广活动等，将中华传统文化元素有机结合，带领澳民众多角度领略春节文化，感受春的气息。“欢乐春节”线上活动将以“吉祥团圆 喜悦同庆”图片展收官，人们在欢乐的气氛中感受到温暖与祥和、幸福和希望，让春节的余韵和遐思驻留心间。

春节期间，恰逢第24届冬季奥林匹克运动会在北京开幕，为此，中国驻澳大利亚使馆将在冬奥会开幕当天，专门在脸书平台投放“雪花的欢乐旅程-冰雪盛会”视频，在“欢乐春节”背景下，让春与冬交织在一起，共同谱写“更快、更高、更强、更团结”的奥运理想。

此外，使馆将视疫情与澳中友协于2月12日举办“元宵灯会”文艺演出、与澳国立大学于2月26日举办春节庆祝活动等线下活动。

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