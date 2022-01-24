人民网布达佩斯1月24日电 （记者于洋）在匈牙利首都布达佩斯街头出现了一辆五彩斑斓的有轨电车，这辆绘满童心童趣的电车是匈牙利“我向往的冬奥”少儿绘画征集活动获奖作品喷绘而成。在接下来二十多天的时间里，这辆绘满匈牙利少年儿童对北京冬奥会愿景的电车，将穿梭于布达佩斯市中心的玛格丽特桥、布拉哈广场、裴多菲桥等一系列著名景点，向当地民众发出北京冬奥“一起向未来”的邀约。

“我向往的冬奥“2022年北京冬奥主题活动由中国驻匈牙利大使馆统筹策划，布达佩斯中国文化中心组织征集。活动由“我向往的冬奥”少儿绘画征集和“寄语冬奥，圆梦北京”系列祝福视频组成，通过征集和展示匈牙利民众对北京冬奥会的期待和向往，营造冬奥氛围，传播奥运精神，促进民心相通。

从去年11月开始征稿以来，本次活动得到了匈牙利众多主流媒体的报道，在短时间内共收到匈牙利各地小朋友的投稿近400幅，作品包含油画、水彩、水粉、版画、钢笔画、剪贴画等多种形式。孩子们有的描绘了冬奥吉祥物和自己喜爱的运动项目，有的描绘了各国运动员同场竞技的场景，有的描绘了北京等地的冬奥体育场馆，还有小朋友为冬奥设计了专属纪念邮票……作品凝聚着孩子们对美好生活的热爱，对奥运精神的向往和对北京冬奥会的期待。

在本次活动获奖的作品中，有一组来自匈牙利哈伊杜—比哈尔州小学的作品尤其值得关注。这所小学的学生都患有不同程度的视力障碍，但身体的困难并没有阻碍孩子们对奥运会的向往和憧憬，孩子们用明亮的色彩，表现出非凡的想象力和创造力，展示了他们心中绚烂的北京冬奥会景象。

据布达佩斯中国文化中心介绍，1月中下旬起，本次活动的获奖作品和祝福视频将通过匈牙利主流媒体、新媒体和各自媒体平台进行展播，使馆对外橱窗和布达佩斯电车车身广告等线下渠道也将进行展示，以带动当地民众共叙冬奥故事，展现共赴冰雪之约的美好愿景。

(责编：崔译戈、常红)