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奥密克戎已成为韩国主要流行毒株

2022年01月24日16:36 | 来源：新华网
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新华社首尔1月24日电（记者陆睿 孙一然）受变异新冠病毒奥密克戎毒株快速传播影响，近日韩国疫情迅速反弹。韩国防疫部门24日说，该国上周新增新冠确诊病例中，感染奥密克戎毒株的病例占比已经超过50%。韩国媒体报道称，这意味着奥密克戎毒株已成为韩国的主要流行毒株。

韩国中央灾难安全对策本部第二次长全海澈24日主持防疫会议时表示，随着传染性更强的奥密克戎毒株不断扩散，韩国上周日均新增确诊病例较前一周增加约50%。上周全国新增确诊病例中，奥密克戎毒株感染占比达到50.3%。

全海澈说，为应对奥密克戎毒株，韩国政府决定将调整防疫及医疗体系，从本月26日起将在奥密克戎毒株感染高发的部分地区率先启动“奥密克戎应对模式”。在这一模式下，高风险人群将优先接受新冠病毒核酸检测，其他群体接受快速抗原检测或购买自检试剂盒检测；同时将已完成新冠疫苗接种的居家治疗新冠患者的隔离期由10天缩短至7天。

据韩国中央防疫对策本部24日通报，截至当天零时，韩国过去24小时新增新冠确诊病例7513例，新增病例连续3天超过7000例，累计确诊741413例；新增死亡25例，累计死亡6565例。现有重症患者418例。

鉴于奥密克戎毒株扩散势头迅猛，加之春节假期临近，韩国医学专家担忧本周内单日新增确诊病例恐增至1万多例，预计2月末到达疫情峰值。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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