新华社北京1月24日电 综合新华社驻外记者报道：在农历壬寅虎年来临之际，中国驻多国大使馆陆续向当地侨胞、中资企业员工、留学生代表等发放装有防疫物品和年俗用品等的“春节包”，并送上节日祝福。

中国驻意大利大使馆21日向在意困难侨胞和留学生代表发放“春节包”。使馆公使衔参赞过琳说，希望这次发放“春节包”能为在意中国侨胞带去温暖和力量，帮助大家增强战胜疫情的信心。

意大利罗马华侨华人联合总会会长陈和平说，“春节包”凝聚着祖国亲人对海外侨胞的关心。过去一年，旅意侨胞的工作和生活受到很大影响，但他们相信疫情寒冬终将过去。

中国驻卢旺达大使馆21日向在卢中国公民发放“春节包”，并向在卢同胞致以节日问候和祝福。政务参赞邢玉春说，值此农历新春到来之际，使馆特别委托卢旺达华侨华人协会、中资企业商会、领事志愿者向有特殊困难的华侨华人、滞留人员等中国公民发放“春节包”，希望大家继续守望相助、虎年安康。

中国驻墨西哥大使馆21日向在墨华侨和留学生发放“春节包”，传递祖国对旅墨侨胞及学子的关心关爱。4个月前刚刚来到墨西哥工作的李煜表示，在墨西哥疫情严峻时收到装有防疫物资的“春节包”，令他深感祖国的关怀与强大。

22日，中国驻阿富汗大使馆向在阿中国公民发放“春节包”。中国驻阿大使王愚表示，不论外部环境如何变化，祖国和使馆始终是同胞们坚强的后盾，使馆将尽全力帮助大家排忧解难。

中国驻哈萨克斯坦大使馆人员克服疫情严峻、气候严寒和当地刚刚解除紧急状态等多重困难，快速完成“春节包”发放工作，将祖国关怀传递给在哈侨胞。中国驻哈大使张霄在慰问信中鼓励在哈侨胞争做中哈友谊的传播者和双边合作的贡献者，并表示大使馆永远是在哈侨胞的坚强后盾。

23日，中国驻白俄罗斯大使馆向当地留学生和华侨发放“春节包”。中国驻白俄罗斯大使谢小用向留学生和华侨代表致以新春祝福，叮嘱他们务必保护好自己的身体健康和生命安全，让国内的家人安心、让祖国放心。

中国驻尼泊尔大使馆23日向滞留尼泊尔的中国同胞特困群体发放“春节包”，希望在尼同胞感受到党和国家的关爱，安心在尼过春节，并做好防疫工作。

中国驻沙特大使馆日前为在沙各族华侨、留学生精心准备了“春节包”，送上祖国的问候和关心。中国驻沙特大使陈伟庆把“春节包”送到华侨和留学生代表手中，向他们致以新春问候。（参与记者：贺飞、吉莉、朱雨博、吴昊、史先涛、张继业、鲁金博、易爱军、周盛平、胡冠、王海洲）

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