人民网里约热内卢1月23日电 （记者吴杰）中国驻累西腓总领馆同领区侨胞、中巴友人联合制作的“新春迎冬奥 一起向未来——中国巴西美食秀”视频于1月23日发布，该活动通过展示中国巴西特色美食，表达新春祝福，预祝北京冬奥会圆满成功，祝愿中国巴西友谊长存。

驻累西腓总领馆工作人员及领区侨胞、中巴友人在蛋糕、面饼、芒果等食品上巧妙地呈现出“北京2022”“滑冰运动员剪影”“冰雪运动造型”等北京冬奥会相关元素，用饺子、面点、奶油等食材勾画出奥运五环和“冰墩墩”“雪容融”冬奥会吉祥物等图案，形态各异、色彩缤纷的中巴特色美食通过视频形式呈现在公众面前，共同表达了中巴两国人民在新春之际祝福奥运的喜悦心情。

“庆新春，迎冬奥，一起向未来”侨界座谈会也于当日在线上举行，严宇清总领事出席并致辞，邵卫彤商务领事、领区侨界代表参加。

严宇清表示，第24届冬奥会将在北京举办，这是中国的骄傲时刻，更是人类奥林匹克运动史的伟大时刻。在过去的一年里，领区广大侨胞展现出强大的爱国爱乡情怀，融入当地，奉献爱心，树立中国侨民良好形象。总领馆始终以“外交为民”为宗旨，“凝侨心、聚侨力、护侨益、解侨困”，不断提高服务质量，保证领保热线24小时畅通，为有紧急需求的侨胞开通“绿色通道”，为大家答疑解惑、排忧解难。新春之际，希望大家坚持不懈，做好疫情防控；增进团结，凝聚侨心侨力；爱国爱乡，助力和平统一；齐心协力，共促中巴友好。

侨界代表纷纷盛赞祖国取得的巨大成就，使海外侨胞增强了做中国人的底气，感恩海外民生工程为侨胞们解忧愁送温暖，使海外侨胞有了家的依靠。表示将继续团结一心，树好中国侨民形象，讲好中国故事，为中巴民间友好贡献力量。此前，驻累西腓总领馆向领区侨胞发放了“春节包”，通过春联、挂历、虎年玩偶等春节礼品和口罩等防疫用品表达对侨胞的诚挚祝福和真切惦念。

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