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伊朗媒体：欧盟从伊朗进口商品额成倍增长

2022年01月24日14:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 伊朗媒体报道说，尽管伊朗遭受制裁，但伊朗与欧洲的贸易额仍在大幅增长。2021年11月，欧盟从伊朗进口的商品额翻了一番，达到9600万欧元。

伊朗《和解报》称，根据欧盟统计局的数据，2021年11月，欧盟与伊朗的贸易额为4.99亿欧元，同比增长30%。去年11月，欧盟从伊朗进口商品额翻了一番，达到9600万欧元，其中德国和意大利名列前茅。报道称，随着与周边国家关系到改善，伊朗与周边国家的贸易额增加了近3倍。

据《和解报》报道，伊朗工业、矿产和贸易部副部长兼贸易发展组织主席佩曼帕克23日对记者发表谈话说，到本财年结束（2022年3月20日），伊朗出口总额将达到450亿美元，2022年3月21日开始的下一个财年出口目标是500亿美元。报道还引用伊朗央行的报告说，通过出口，伊朗国家外汇在不断增加，目前外汇储备处于可接受的水平，外汇供给大于需求，自2021年3月21日财政年度开始以来，外汇供应量已超过230亿美元，相当于上一个财年总供应量的67%。

(责编：崔译戈、常红)

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