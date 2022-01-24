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中国驻美国大使：中美相处之道在于相互尊重，和平共处，合作共赢

2022年01月24日13:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿1月24日电 （记者李志伟）近日，美国侨学界社团联席会主办2022年全美华人华侨春节团拜会，全美60多个侨团参加。中国驻美国大使秦刚以视频方式致贺。秦刚表示，中美作为两个世界大国，相处之道在于相互尊重，和平共处，合作共赢。

秦刚在致辞中首先向居住在美国各地的华侨华人、留学生和中资企业员工致以最美好的新春祝福，表示全美各地60多个侨团的百名代表欢聚一堂共度新春，是在疫情背景下全美侨界殊为不易的盛事，体现了侨胞们共克时艰的精神。

秦刚指出，华侨华人在美国安身立命，自然要融入美国文化，但中华民族的奋斗精神、创造精神和团结精神也早已融入他们的血脉。许多在美华侨华人披荆斩棘、筚路蓝缕，成为各行各业的佼佼者，并且面对歧视言行，团结组织起来，为自己争取公平与正义，显示了团结就是力量，团结才能胜利。

秦刚强调，当前，中美关系处于重要关口。中美作为两个世界大国，相处之道在于相互尊重，和平共处，合作共赢。我们愿为推动中美关系稳定发展作出不懈努力，也希望得到在美华人华侨和美国社会各界的共同支持。

秦刚表示，北京冬奥会和冬残奥会即将开幕。中国已经做好准备，将为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。期待中美两国冰雪运动员的精彩表现，祝愿华人运动员取得佳绩。

马里兰州霍根州长夫人金由美、美国联邦众议员赵美心、安迪·金、拉斯金，及马里兰州州务卿沃本史密斯等出席活动或视频致贺。

(责编：崔译戈、常红)

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