新华社华盛顿1月23日电（记者邓仙来 高攀）美国国务院美东时间23日晚发表声明说，即日起，授权美驻乌克兰大使馆的政府工作人员自愿从大使馆所在地乌克兰首都基辅撤离，要求相关人员家属必须撤离。

根据声明，美驻乌大使馆的政府工作人员可根据自身意愿选择是否撤离，但其家属必须撤离。美国务院将在未来30天内对撤离情况进行评估。

声明说，鉴于“俄罗斯对乌克兰采取重大军事行动的威胁增加”，美国务院将赴乌克兰的旅行建议继续维持在“请勿前往”级别。此前因当地新冠疫情恶化，国务院曾发布“请勿前往”乌克兰的旅行建议。

声明称，美国务院作出上述决定是基于“俄罗斯继续试图破坏乌克兰国内稳定，并危害乌克兰公民以及在乌访问或居住的外国公民人身安全”。美国务院正就相关情况与乌政府进行磋商，并与美国盟友及其驻乌克兰大使馆协调行动。

声明说，美驻乌大使馆将继续正常运作，美方人员撤离乌克兰并不改变美政府在乌克兰问题上的立场，美政府将继续通过外交途径缓解乌克兰与俄罗斯边境地区紧张局势。

近期，乌克兰和俄罗斯关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

俄罗斯外长拉夫罗夫21日同美国国务卿布林肯在瑞士日内瓦举行会谈。拉夫罗夫在会后举行的记者会上表示，俄罗斯没有入侵乌克兰的计划，美国和西方国家炒作乌克兰危机是为了掩盖其对乌克兰的军事拉拢，以继续侵蚀俄安全空间。

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