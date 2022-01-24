新华社贝鲁特1月24日电（记者刘宗亚）科威特外交大臣艾哈迈德·萨巴赫23日向黎巴嫩总统米歇尔·奥恩递交了海湾国家与黎重建信任的建议。

据黎总统府发表的声明，奥恩在贝鲁特附近的巴卜达宫（总统府）会见艾哈迈德时表示，黎巴嫩渴望与海湾国家保持最好关系，欢迎旨在使双方关系恢复正常的一切建议。

在与奥恩会谈后举行的记者会上，艾哈迈德强调，科威特不希望黎巴嫩成为对阿拉伯国家进行任何口头或实际侵犯的平台。

有媒体报道，建议包括严格执行联合国安理会决议、按时举行选举、继续遵守1989年签订的结束黎巴嫩内战的《塔伊夫协议》、强化对海湾国家出口管控以防止毒品走私、双方安全部门加强合作等。

艾哈迈德于22日抵达贝鲁特，他当天与黎总理纳吉布·米卡提举行了会晤。这是自去年黎巴嫩与海湾国家发生外交风波以来，海湾国家高级官员首次访问黎巴嫩。

去年10月，卡塔尔半岛电视台播放了一段乔治·库尔达希8月尚未被任命为黎巴嫩新闻部长时有关也门局势的言论。他当时说，沙特阿拉伯主导的多国联军在也门参与的战争是“荒谬的”，也门胡塞武装在进行“自卫战争”。此事引发黎巴嫩与海湾国家的外交风波。科威特、沙特阿拉伯和巴林等海合会国家驱逐了黎巴嫩外交官并召回驻黎巴嫩大使。库尔达希已于去年12月辞职。

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