新华社北京1月24日电（国际观察）2021年：中拉贸易创新高 市场互补促共赢

新华社记者席玥 陈瑶

中国海关总署日前发布的统计数据显示，在新冠疫情持续蔓延、世界经济艰难复苏的背景下，2021年中国同拉丁美洲和加勒比地区（以下简称“拉美地区”）贸易总额创新高，突破4500亿美元。

专家认为，经济复苏是推动中拉贸易增长的主要原因，疫情下中拉贸易往来不断深化，体现出双方非常强的互补性。

总额创新高

2021年中国继续保持拉美第二大贸易伙伴地位。据中国海关总署发布的数据，2021年中拉进出口总额约为4515.91亿美元，较2020年增长41.1%。

中国社科院拉美所经济研究室主任岳云霞分析说，2021年中拉贸易表现突出。在海关总署统计的地区板块中，中国对拉丁美洲国家进出口总额和出口额的增幅最大。

阿根廷萨尔瓦多大学东方研究学院教授玛雅·阿尔维萨认为，拉中贸易额2021年大幅增长，得益于中国有效管控疫情，中国是“最积极的经贸合作者”。

阿曼多·阿尔瓦雷斯·彭特亚多基金会大学教授若泽·毛罗·德莱拉指出，面对疫情，中国率先恢复经济，是世界经济的“支撑器和稳定器”，也是巴西等拉美主要经济体的重要贸易伙伴。

互补促共赢

近年来，智利成为中国进口水果的一大来源地，樱桃、西梅和桃子等水果受到越来越多中国消费者青睐。另一方面，今年1月中旬，首批产自中国的猕猴桃抵达智利，填补了智利夏季水果市场空白。

农产品市场仅是中拉经贸互补共赢的一个缩影。中国海关总署数据显示，2021年拉美地区对华出口约2225.82亿美元，较2020年增长31.4%。岳云霞说，增长一方面来自中国从拉美地区进口农矿产品数量增加，另一方面缘于大宗商品价格上涨。

数据还显示，2021年中国对拉出口总额约2290.09亿美元，较2020年增长52.0%。岳云霞分析说，一方面，医疗卫生板块和疫情下催生的休闲娱乐板块促进了中国对拉美地区出口增长；另一方面拉美疫情趋缓，地区经济活动增强，民众消费回升，在中国供应链保持稳定的基础上，中国汽车、机电产品等传统制成品对拉出口也呈现增长势头。

中国商务部国际贸易经济合作研究院美大所副所长周密说：“中国作为全球最稳定的供应商，能够满足拉美地区经济复苏下对工业产品、消费品以及消杀防护产品和药品的需求。”他认为，这体现了中拉双方有效利用各自优势开展互利共赢的贸易合作。

前景仍可期

2021年末，变异新冠病毒奥密克戎毒株出现，疫情形势趋紧，给拉美2022年经济发展带来更多挑战。世界银行和联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会近期均下调2022年拉美地区经济增长预期。尽管如此，专家认为中拉经贸合作前景仍值得期待。

岳云霞认为，尽管拉美经济面临不确定性，但中国市场庞大，对拉美的基础性需求将持续存在。

“中巴贸易仍有很大潜力可挖。”巴西农牧业联合会国际关系部门负责人利贾·杜特拉表示，为扩大对华出口，越来越多的巴西农村生产者将加入中巴贸易中，农牧业联合会也将利用社交媒体做好巴西农牧产品宣传，并通过创建电子商务平台拓展贸易渠道。

此外，疫情增加了中拉线上服务贸易合作的可能性。岳云霞说，中拉曾尝试发展远程医疗、远程教育等新型服务贸易。未来随着疫情逐渐得到控制，传统旅游业等服务业将逐步恢复，这也将进一步促进中拉贸易发展。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)