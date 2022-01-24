人民网巴西利亚1月23日电 （记者邵世均）1月22日，中国驻巴西使馆及驻圣保罗、里约热内卢、累西腓总领馆共同举办“激情冬奥、欢乐春节”线上春节招待会，吸引广大中巴民众相聚云端，共庆中国农历新年，喜迎北京冬奥盛会。

中国驻巴西大使杨万明、驻圣保罗总领事陈佩洁、驻里约热内卢总领事田敏、驻累西腓总领事严宇清出席招待会。杨万明在致辞中表示，2021年是中巴守望相助、并肩共进的一年。两国加强抗疫和疫苗合作，进一步诠释同舟共济的友好情谊。中巴各界积极投身友好互利合作，双边贸易再创新高，投资合作稳步推进，民间友好不断深化。事实证明，中巴关系成熟稳定，中巴合作活力充沛，正为两国人民带来越来越多的福祉。新的一年，中国发展将继续阔步向前，为中巴合作和全球复苏注入强劲动力。

招待会上，中巴青少年带来了精彩纷呈、欢乐融融的文艺表演。里约师生通过展示挂灯笼、写福字、剪窗花、唱童谣，带领观众体验丰富多彩的中国传统春节民俗。北里奥格朗德联邦大学儿童合唱团齐声合唱中国经典名曲《茉莉花》，用纯真清亮的嗓音唱响中巴民心相通、情感交融的友好情谊。

巴西政府官员、冬奥运动员和各界友人纷纷出镜，点赞中国发展成就，祝福中国新春快乐，表达对北京冬奥会的热忱期盼。大家表示，北京冬奥会定将惊艳世界、令人难忘。巴西冬奥选手正积极备战，期待在中国的冰雪赛场上展示和超越自我。

活动直播期间，众多巴西网友留言祝福中国虎年春节，期待冬奥健儿们虎虎生威、圆梦北京。

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