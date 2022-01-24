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中国驻里约热内卢总领馆举办2022年线上新春团拜会暨“春节包”发放仪式

2022年01月24日09:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢1月22日电 （记者吴杰）当地时间1月21日，中国驻里约热内卢总领馆举办2022年线上新春团拜会暨“春节包”发放仪式，田敏总领事出席并讲话，陈晓玲副总领事、陈永灿副总领事及领区主要侨团、中资机构、媒体、华文学校、留学生、领事协助志愿者等各界代表参加。

田敏代表总领馆向领区各界同胞致以新春的问候和祝福。田敏表示，2021年，总领馆与领区同胞守望相助，心手相连，共克时艰。大家积极参加建党百年庆祝活动，坚强乐观面对疫情，在异国他乡努力为事业和生活打拼。多次发起为困难民众献爱心活动，得到当地政府和民众的充分肯定。

田敏强调，2022年，总领馆全体工作人员将继续坚守岗位，与领区广大同胞风雨同舟，安危共担，继续为同胞提供高质量的领事服务。希望领区广大同胞坚定战疫必胜信心，坚持防疫抗疫不松懈，继续加强团结互助，构建和谐侨社，当好中巴民间交往的桥梁与纽带；希望中资企业持续抓好安全生产和规范经营，留学生胸怀大志，勤奋学习，早日成才。

与会各界代表为党和国家事业取得的辉煌成就点赞，对总领馆过去一年对海外同胞的关心帮助表示感谢。大家表示，新的一年将继续配合总领馆各项工作，在各自领域继续促进中巴友好合作、深化两国人民友谊，努力为实现中华民族伟大复兴作出更大贡献。

(责编：崔译戈、常红)

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