人民网伦敦1月22日电 （记者许立群、邢雪）近日，英国外交发展大臣特拉斯在澳大利亚罗伊研究所发表演讲时多次无端指责中国，我驻英国使馆发言人对此表示，英国外交如继续按照“冷战剧本”表演，一定会更加不得人心，没有出路。

发言人表示，相关演讲对中国的指责都是颠倒是非、别有用心，其对当前世界形势的看法也是根本错误的。

发言人称，人们看到的是，中国一直以实际行动践行人类命运共同体理念，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。事实就是事实，岂是一些人的造谣所能抹煞？

发言人强调，人们看到的是，英方的讲话通篇都在附和美国的观点，以意识形态划线、不顾事实地诽谤其他主权国家，企图为美英澳等几个国家拼凑小集团、破坏地区和平稳定寻找借口。

发言人表示，我们要奉劝一些人，今天的世界已经不是40年、50年前的世界，冷战早已过去。面对流行性疾病等全球性挑战，国际社会需要的是团结与合作，而不是分裂与对抗。英国外交如继续按照“冷战剧本”表演，一定会更加不得人心，没有出路。

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