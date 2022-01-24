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秘鲁遭泄漏原油污染地区进入环境紧急状态

2022年01月24日08:28 | 来源：新华网
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　　新华社利马1月23日电（记者郝云甫）秘鲁环境部22日发表声明说，因一家炼油厂发生原油泄露，秘鲁遭污染的地区自22日起进入为期90天的环境紧急状态。

　　声明还说，这起事故严重威胁当地生物多样性，并对公众健康构成高风险。声明未指出遭泄漏原油污染的具体地区。

　　另据秘鲁自然保护机构发表的声明，确认已在首都利马以及临近的港口城市卡亚俄等地海域、海滩等发现泄漏的原油。当地媒体报道说，受原油污染的海域面积已接近174公顷。

　　本月15日，一艘油轮在为西班牙雷普索尔石油公司设在卡亚俄的炼油厂卸油时，发生约6000桶原油泄漏事故。雷普索尔公司声称，南太平洋国家汤加发生火山喷发后，秘鲁海岸出现的异常海浪是造成此次事故的原因。

　　秘鲁总统卡斯蒂略日前表示，雷普索尔公司的这家炼油厂管理不善，从而造成此次“环境灾难”。秘鲁环境部长拉米雷斯22日说，秘鲁政府将对雷普索尔公司处以高额罚款，不排除对其提起国际诉讼。秘鲁政府日前还成立了一个专门的危机委员会应对这起事故。另据秘鲁政府估计，清理漏油需3至4周时间。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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