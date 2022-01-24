新华社巴西利亚1月23日电 通讯：巴西友人共庆“冬奥特色”中国年

新华社记者卞卓丹

在农历虎年春节即将来临之际，受中国年味感染的巴西友人送上双重祝愿：一祝大家虎年快乐，二愿北京冬奥会参赛选手虎虎生威，在即将到来的冬奥会上惊艳世界。

今年的春节因即将举行的北京冬奥会更添喜气。22日，中国驻巴西使领馆举行以“激情冬奥 欢乐春节”为主题的线上春节招待会。中国驻巴西大使杨万明说，新的一年，“期待大家拿出虎的勇毅活力，像冬奥健儿一样，团结拼搏，创造更多美好和精彩”。

巴西将派冬奥代表团前往北京。圣保罗州体育厅厅长费雷拉高度赞赏巴中体育合作，表示冬奥会是全世界运动健儿翘首以待和精心准备的体育盛事，相信北京冬奥会必将“惊艳世界”。

巴西与中国虽相距遥远，但两国人民之间的友谊源远流长，文化交往也日益频繁，包括春节在内的中国传统佳节也为越来越多巴西人所了解。

连日来，里约热内卢中国国际学校的门口挂起大红灯笼，不同肤色的孩子在老师指导下绘制春节“福”字和冬奥会标志等图案，还制作了年味十足的奥运五环剪纸……这一特别活动被称为“年俗串烧”。

除了“年俗串烧”，巴西学生还唱出他们眼中最具中国特色的歌曲《茉莉花》。北大河州联邦大学合唱团在校园里为即将到来的中国新年演唱这首歌。团员贝泽拉在演唱结束后对记者说：“很高兴用中文唱歌，我的梦想是去中国。”

来自圣保罗的帕赖索波利斯芭蕾舞团专门为中国新年和北京冬奥会创作了热情洋溢的主题动感街舞《一起向未来》，身穿运动服的巴西舞者跟随北京冬奥会和冬残奥会主题口号推广歌曲《一起向未来》的节奏，闪跃腾挪，激情四射。

华人女孩吴映香同巴西本土乐队合作，将中文歌曲《你笑起来真好看》改编为英文版的《你就是奇迹》，“邀约挚友欢聚一堂，赴会这场雪中庆典……欢迎来北京，我们将共同闪耀，在这冰雪世界里，绽露笑颜吧——你就是奇迹”。最后，乐手们在镜头前高呼：“北京冬奥会，快点来吧！”

更企盼北京冬奥会快点到来的，是巴西冬奥运动员。曾到访中国的巴西雪车运动员宾迪拉蒂告诉记者，相信中国一定会成功举办冬奥会。越野滑雪选手莫朗说：“相信中国会给我带来惊喜。”

在北京留学的巴西人埃托尔在22日的线上春节招待会上说，自己非常幸运。“能在冬奥会举办城市生活，我很兴奋；能够亲身体验这种欢乐的氛围，我很幸运。我相信北京将为世界呈献一场精彩盛会。”

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