海外网 张六陆

冰岛驻华大使易卜雷近照。

海外网 付勇超摄

“新的一年，祝愿我所有的中国朋友与家人平安顺遂！”冰岛驻华大使易卜雷日前在接受人民日报海外网专访时，向中国朋友送上祝福，他期待冰中关系在新年里延续良好的发展势头，取得更多突破。

“中国各地都有独特的美”

易卜雷曾出任冰岛驻法国、印度等国大使。在他此前的职业生涯中，只有一次短期访华之旅。此次出任驻华大使，易卜雷有机会深入体验中国。

2021年9月8日，在递交国书副本的第二天，易卜雷通过冰岛驻华大使馆社交媒体账号向中国朋友们表达了在华工作与生活的期待——促进两国良好的经济、政治和民间交往，参观中国各地、体验中国多元文化，“我非常喜欢旅行，欣赏不同的景色，感受不同的文化。”

来华几个月，从在广西桂林举行的中国—东盟博览会旅游展开幕式，到在山东青岛举行的中国国际渔业博览会，再到在上海举行的中国国际进口博览会，易卜雷的行程满满当当。“中国各地都有独特的美，在中国‘打卡’旅游的体验非常愉快。”易卜雷表示，无论是秀丽的桂林山水、丰富的云南美食，还是美味的青岛海鲜，都给他留下了深刻印象。

2021年是中冰建交50周年，易卜雷既收获了探访中国的新鲜感，也体会到了两国友好的延续性。2021年12月8日，冰岛驻华大使馆举办了庆祝冰中建交50周年招待会，关心中冰交往的两国人士通过线上线下结合方式共聚一堂，共叙友好佳话。“那天的节日气氛非常浓厚。”易卜雷感慨，建交50年来，冰中两国一直保持着密切友好关系，在共同关心的领域建立了牢固和不断发展的合作关系，冰中双边关系将继续在相互尊重、互利共赢的基础上不断取得新进展。

“看到了中国对环保所作的努力”

中冰合作涵盖各个领域，其中能源合作最牵动易卜雷的心。易卜雷曾长期从事环境保护、能源利用、应对气候变化方面的工作，他认为，应对气候变化对包括冰中两国在内的国际社会来说是必须共同面对的事业。“我见证了气候议程的起起伏伏。”易卜雷表示，过去受制于技术手段的短缺，国际整体减排力度不足，“如今有了更多新科技手段，我们需要更多行动。”

相关行动已在两国之间展开。近年来，中冰在地热、能源、碳循环技术应用等领域的合作有明显成效：极地绿源公司和中国中石化集团合资设立的中石化绿源地热能开发有限公司自2006年成立以来，已将其业务扩展到中国60个县，在中国地热能产业拥有广泛的影响力；江苏连云港斯尔邦石化公司与冰岛碳循环国际公司碳制甲醇合作项目也已正式签约，成为中冰两国在碳循环技术使用领域合作的新突破，有助于深化两国在可持续发展和环保领域的合作……“不仅仅是地热，两国在能源领域已经合作了很长时间。基于两国丰富的合作经验，未来我们可以持续拓展合作。”易卜雷说。

面向未来，中冰两国都已规划出明晰的“路线图”。冰岛提出将在2040年前实现碳中和，制定了在2050年前完全停止使用化石燃料的目标。中国也提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。易卜雷表示，中国是一个巨大的经济体，一举一动都会产生全球回响，每一个进步都会使全球受益，对中国自身和世界的发展产生积极影响。“我看到了中国对环保所作的努力和成效，中国已经取得重大进展，在北京可以看到这种变化。我们都从中受益。”易卜雷说。

冰岛巧克力“意外”走俏

经贸往来日益频繁也是中冰两国近年来交往的一大亮点。两国建交以来，尤其是中冰自贸协定实施以来的8年多时间里，双方贸易额稳定攀升，2020年达到56252万美元。

易卜雷高度重视推动冰岛发展对华经贸关系。2021年11月，他亲自前往上海，在进博会现场宣介冰岛好物。“进博会规模巨大，为冰岛产品提供了展示平台。”易卜雷说，从中国市场的消费情况来看，三文鱼等海产品深受中国消费者的喜爱，化妆品也在中国市场打出了名气，而最令他惊喜的是巧克力的“意外”走俏，“巧克力卖得很好，这在我们意料之外。”易卜雷表示，从小品牌到大公司，从威士忌到医疗器械，大量冰岛商品在华站稳脚跟，“中国市场大，充满机遇。”

易卜雷期待疫情早日结束，两国民间交往进一步深化。他介绍说，疫情前，冰中民间旅游交往关系密切，“两国有越来越多的交往与合作，这些进展令人振奋。”

谈到即将到来的北京冬奥会，易卜雷表示自己年轻时经常滑雪，是高山滑雪和跳台滑雪的爱好者，期待可以在本届冬奥会上观看这两项赛事。易卜雷乐见冰雪运动在中国蓬勃发展，“我相信中国运动员将在北京冬奥会上大放光彩。”

(责编：白宇、赵欣悦)