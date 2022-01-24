中国已经成功举办过2008年的夏季奥运会，也即将迎来2022年冬季奥运会，这是非常了不起的成就。我相信北京冬奥会一定会取得圆满成功，并且为推动国际体育交流发挥积极作用。

——斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳

全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，中国政府和中国人民克服困难筹办冬奥会，取得了重要进展和成就。我对中国能够向世界呈现一场无与伦比的冬奥会满怀信心，我们也希望奥运会能够推动不同国家、不同民族的人们一起团结向未来。

——埃及驻华大使穆罕默德·巴德里

我们看到中国各界为筹备冬奥会所付出的巨大努力，相信2022年冬奥会将获得成功。奥林匹克精神远超竞技层面，对于各个国家运动员而言，相聚冬奥会，是一个很好的文化交流、文明互鉴的机会。

——德国弗里德里希·艾伯特基金会北京代表处首席代表康怀德

北京将成为世界上首个既举办过夏季奥运会、又举办过冬季奥运会的城市，这样的成就令人赞叹。即使面临新冠肺炎疫情等诸多挑战，我完全相信中国能够出色地举办一场成功的冬奥会。

——北京外国语大学专用英语学院外籍教师莫天安

（内容选自由中国国际交流协会主办的第二届文明交流互鉴对话会。本报记者李欣怡、屈佩采访整理）

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《 人民日报 》（ 2022年01月24日 17 版）

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