本报记者 屈 佩

“我身后的缆绳是他们用来制作这座建筑屋顶的样品，它使用了特别的技术，而且完完全全都是中国制造……”在位于北京的国家速滑馆“冰丝带”，拉斐尔·萨维德认真地向网友介绍馆内索网应用的特殊材料——中国产高钒密闭索。面对镜头，萨维德感慨：这不仅是一座体育场馆，还是真正的建筑学上的杰作！

萨维德来自委内瑞拉，如今在深圳工作。在他的社交媒体账号“Rafa的环游记”里，冬奥相关内容占据了相当大的篇幅。《相约北京2022》《近距离探索冬奥会首钢场馆》《震惊外国小哥的超前冬奥会建筑北京“冰丝带”！》……网友们纷纷在视频下面留言：“‘冰丝带’的名字好好听。”“体育馆好酷啊！”“这次冬奥会，会多么震撼！”

从小生活在热带地区的萨维德是一名体育爱好者，但却一直没有机会参与冰雪运动。2022年冬奥会即将在中国举行，萨维德很是激动。去年9月，他受邀参加北京冬奥组委主办的“大V冬奥行”活动，到北京和张家口两地探访了数个冬奥场馆，还体验了冰壶、滑冰等运动，结识了许多热爱体育的朋友。他将这些新奇的体验呈现在自己的视频作品中，分享给各国的粉丝们。

在萨维德的冬奥主题视频里，最常听到的词是“太美了”。他笑着告诉记者，“冬奥场馆各具特色，美得让我‘词穷’，只顾着一直感叹！”

“过去这里是一个生产钢铁的工业园区，现在已经变成了公园、博物馆、画廊，还是冬奥会的场馆和冬奥组委的工作地点。”在北京首钢园区，萨维德感受到了过去与现代的创意碰撞，“首钢园区是一个缩影，可以看到中国致力于绿色发展的努力。”

萨维德说，记录冬奥场馆，他想要展现的不仅是漂亮的建筑、先进的基础设施，还有这背后中国人民所做的努力，传递出的奥林匹克精神。在他的镜头中，总能看到场馆建设者、清洁人员辛勤工作的身影。“我能感受到，中国不仅要办好北京冬奥会，更是要通过这场体育盛会传递友好合作的精神和绿色发展的理念。”他说，在冬奥会结束之后，一些冬奥场馆将被赋予新的功能，继续为社会服务。这种绿色可持续发展的理念令人赞叹。

萨维德第一次用手机记录生活是在2020年。新冠肺炎疫情期间，他所在的酒店行业受到了不小的冲击，工作节奏放缓，他就在闲暇时间用手机记录生活中的所见所感，并在社交媒体上和国内外的朋友分享。视频发出后，得到大家的一致好评，播放量也一路攀升，他经常会收到中外网友的“催更”请求。

“外国网友想要了解更多、更生动的中国日常，而我刚好给他们提供了一个视角。我没有什么炫酷的技术、厉害的拍摄工具，只是用一部手机真实地记录我看到的一切。做视频博主一年多来我发现，了解中国不应该戴着有色眼镜，也不需要刻意的滤镜，这样才能看到真实生动的中国。”谈起自己的视频风格，萨维德感慨。

制作视频并非易事，为了一个10分钟的视频，萨维德经常需要工作十几个小时。现在，他的电脑里还保存着几十个吉字节的视频素材，还有一个很长的拍摄清单。制作视频作品需要投入很多时间和精力，但是他一直动力满满。“行走在这个辉煌的时代里，我想记录这一切，给海外朋友看看真实的中国。再过10年，我会通过自己的视频作品看到中国发展变化的过程，这将是非常美妙的回忆！”

“2022年，我最首要的拍摄计划就是冬奥会了！我已经买好了去北京的机票，要去近距离感受冬奥的氛围，见证冬奥会的盛况。”说起新一年的愿望清单，萨维德很期待。“不只今年，以后我每年都想去北京看看，持续关注冬奥场馆的变化。”

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)