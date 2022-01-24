图①：2021年9月，拉斐尔·萨维德受邀参加北京冬奥组委主办的“大V冬奥行”活动，探访北京和张家口的多处奥运场馆。

图②：俄罗斯退休军医弗拉基米尔·沃罗比约夫。

资料图片

图③：2021年12月，金敬植教授（左一）在课堂上和同学们分享交流冬奥会的相关知识。

梁子栋摄（影像中国）

2022年1月12日，一列新型奥运版复兴号智能动车组驶过张家口崇礼赛区。

孙立君摄（影像中国）

为北京冬奥会创作歌曲、为志愿者编写培训教材、拍摄视频向海外网友展示奥运场馆的丰富细节……北京冬奥会和冬残奥会即将举行，一些国际友人和体育爱好者用各种方式表达对这场体育盛会的期待、对双奥之城的祝福和向往，“一起向未来”的歌声越来越响亮

用这本书迎接远道而来的朋友

本报记者 邵玉姿

“北京冬奥会的成功离不开你们的付出，希望你们能拿出最好的状态，让各国运动员了解中国为举办冬奥会所付出的努力！”去年12月27日，在河北外国语学院，来自韩国的金敬植教授和学校派往北京冬奥会张家口赛区的首批志愿者进行视频连线，为他们送上了鼓励和祝福。

今年65岁的金敬植目前是河北外国语学院的一名韩语教授。2014年，河北外国语学院同韩国庆南大学缔结为姐妹学校。同年9月，金敬植作为韩语教授被派至石家庄，任期一年。在中国工作期间，金敬植一有空闲就坐着公交车走街串巷感受风土人情。“这座城市每个角落都充满温情，我非常喜欢在这里生活的每一天。”任期结束后，金敬植改变了原定“只工作一年就回国”的计划，继续留在石家庄任教。

2015年，北京携手张家口成功申办2022年冬奥会和冬残奥会，金敬植听到这个消息非常兴奋。作为滑雪爱好者，他非常期待能够在中国见证这场冰雪运动的顶级盛会。2018年，他的很多朋友和学生都作为志愿者参与了韩国平昌冬奥会。金敬植想借助自己的语言优势，将韩国的一些经验和知识分享给自己的中国学生，为北京冬奥会尽一份绵薄之力。

2018年暑假，金敬植回到韩国，利用假期走访了平昌冬奥会的很多工作人员和志愿者，搜集一手资料、讨教各类经验。“荣誉感”“自豪感”“使命感”是走访交谈中出现频率最高的几个词语。“冬奥会的成功举办离不开志愿者的辛苦付出，他们是主办国的形象名片，更是奥林匹克精神的传递者。”金敬植被志愿者的无私奉献精神触动，于是萌发了为冬奥会志愿者编写书籍的想法。

他的想法得到了河北外国语学院的大力支持。很快，便有来自不同学院的20名老师加入了编辑委员会。2019年5月，河北外国语学院要向北京冬奥会选派翻译志愿者的消息传来，金敬植马上与编委会成员商讨，决定将编写方向调整为志愿者培训教材，主要用于学校的志愿者培训工作。为了激发学生们的学习兴趣，金敬植还特意就“大学生喜欢的文化与表达是什么”进行了调研。

历时两年多，经过无数次讨论修改，2021年1月，总字数超过4万字的培训教材——《奥林匹克会话》和《术语集》正式完成，内容囊括了冬奥会历史、各国礼仪、志愿者职责、赛事规则、比赛用语等诸多方面。

“冬奥会是绽放在冰雪上的庆典，我们热爱和平，期盼人类共荣……沟通是连接我们所有人的捷径，所以我们想用这本书伸出手，迎接远道而来的朋友。”金敬植在序言中如此写道。

编写教材的过程中，他密切关注北京冬奥会的各种动态，绿色冬奥、低碳冬奥、科技冬奥的案例和词语经常出现在他和学生的小课堂上。“冬奥会的许多比赛场馆是现有的体育设施改造而成的，既环保还能节省开支，非常符合绿色奥运的理念。”“先进的比赛场馆，外形与龙相似的赛道，还有从北京到张家口的高铁……冬奥会很好地展现了中国科技发展的丰硕成果。”每每看到冬奥会的新闻，金敬植就会兴奋地和同事们分享，并赶紧记录下来这些语句，告诉学生们应该如何用韩语表达。

教材完成之后，学院将其翻译成8个语种供志愿者学习。2021年9月，学院首批志愿者前往北京和张家口，奔赴各个工作岗位。随着冬奥会的脚步越来越近，“一起向未来”的口号声也越来越响亮，前线志愿者们的工作愈发忙碌。金敬植常常和同学们在线沟通、视频连线。在他看来，学生们辛勤工作的身影，就像是中国努力筹备冬奥会的缩影。他说，在全球疫情尚未消除的当下，举办冬奥会既是一场考验，也是号召各国战胜疫情、迈向未来的契机。

北京冬奥会的举办点燃了人们参与冰雪运动的热情。金敬植观察到，如今，越来越多的石家庄人在家门口的滑雪场体验冰雪运动的乐趣。他说，以前，因为冰雪运动季节性强、设备成本高，普及起来有一定难度。如今，伴随着北京冬奥会筹办工作顺利展开，“带动三亿人参与冰雪运动”的美好愿景已成为现实。金敬植说：“北京冬奥会为更多人关注并参与冰雪运动提供了良好契机。”

写一首歌祝福北京冬奥会

本报记者 张光政

“洁白的雪覆盖着广袤大地山峦起伏，北京期待着奥运健儿们踏上征途。”前不久，在中国驻俄罗斯大使馆举办的北京冬奥会中俄主流媒体线上专题见面会上，一首由俄罗斯退休军医弗拉基米尔·沃罗比约夫作词作曲、以北京冬奥会为主题的MV《北京》正式发布。

MV以中国的峻峭山川开篇，穿插红场、芭蕾舞等俄罗斯经典元素，通过航拍、特写、快慢镜头的转换，展现了北京冬奥会的比赛场馆、冰雪运动的精彩竞技画面，以及中国的一系列发展成就。歌曲由俄罗斯歌唱家亚历山大·帕赫穆托夫演唱，歌声浑厚有力而又充满激情，饱含着俄罗斯人民对北京冬奥会的期待以及对其成功举办的美好祝福。

沃罗比约夫今年64岁。工作之余，他喜欢诗歌创作，并为诗歌谱曲。至今，沃罗比约夫已创作了20多首俄文和英文歌曲。

谈起这首冬奥会歌曲《北京》的创作缘起，沃罗比约夫说：“虽然我没有去过中国，但一直对这个国家充满兴趣。中国在短短几十年的时间内，在许多方面取得了巨大发展成就，成为世界第二大经济体。现在，中国正自信地走近世界舞台中央。我在新闻中看到，中国政府为筹办2022年北京冬奥会做了大量工作。我想将这首歌送给北京，纪念这个盛会。”

对于从未到访过中国的沃罗比约夫而言，创作中国主题作品并非易事。去年8月，他开始尝试写作，但因为缺少素材，一直不知如何下笔。于是，沃罗比约夫在网上搜集中国的各种资料，观看相关视频，更好地了解中国、了解北京，以寻找灵感。

“北京！张开手臂欢迎来客！北京！期待胜利的消息！北京！奥运圣火将你照耀……”饱含着感情，沃罗比约夫写出歌曲《北京》。这首曲子旋律优美动人，歌词朗朗上口，一经发布，就受到了俄中两国众多网友的热烈关注。沃罗比约夫倍受鼓舞，他告诉记者，“我正在创作新的歌曲，计划今年3月发行一张中国专辑，希望中国的听众们会喜欢。”

除了歌曲创作，沃罗比约夫闲暇时间最喜欢的活动就是进行体育锻炼。他说，年轻的时候踢过足球，打过排球、篮球、曲棍球，还喜欢拳击、举哑铃。一直到现在，沃罗比约夫依然保持着每天锻炼四五十分钟的习惯。作为体育迷，沃罗比约夫非常关注冬奥会，喜欢看冰球、滑雪和花样滑冰比赛。他说，“我会和妻子一起在家里守着电视直播观看北京冬奥会！”

沃罗比约夫对北京冬奥会充满了期待。他说，北京成功举办了2008年夏季奥运会，相信今年同样能够举办一届高水平的冬奥会。“今明两年是俄中体育交流年。俄罗斯总统普京还受邀参加北京冬奥会的开幕式。我坚信，体育和文化交流将加深两国人民之间的友谊！”

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)